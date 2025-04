Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs halkının gayet medeni bir halk olduğunu belirterek, “Kıbrıs yobazlığın işleyemeyeceği tek yerdir” dedi.

Turizm eğiticisi İsmet Esenyel’in TV 2020’de hazırlayıp sunduğu ‘Turizm Hayattır’ programına katılan Besim Tibuk, Kıbrıs’ta yaşayanlara çağrıda bulunarak “Canınızı sıkmayın, Kıbrıs’ta yaşamanın keyfini çıkartın” dedi.



Türkiye’den gelenlerin de Kıbrıs’taki bu ortama adapte olduğuna dikkat çeken Besim Tibuk, başörtüsü konusunda suni kriz yaratıldığını söyledi. Tibuk, “Bu konuda canınızı sıkmayın, Kıbrıs’ta yaşamanın keyfini sürün” şeklinde konuştu.



Kıbrıs’ta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu her Kıbrıslı Türk’ün bilmesi gerektiğinin altını çizen Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, ülkemiz demokrasisi, yargının bağımsızlığı, özgür medyanın bulunması ve adanın doğal güzelliklerinin bunun en belirgin göstergesi olduğunu kaydetti.



Türkiye’den gelen herkesin, Kıbrıs’a varınca “burası cennet” dediklerine dikkat çeken Besim Tibuk, sadece bundan bile Kıbrıs’ta yaşamanın ayrıcalığının görülebileceğini belirtti.

Kıbrıs’ı sadece turizmin kurtarabileceği ve hizmet sektöründe de refaha erişilebilecek ekonomik bir sistemin çok kolay kurulabileceğini ifade eden Besim Tibuk, Kıbrıs’ın turizm açısından gerekli olan “lokasyon, iklim, doğal güzellik” her şeye sahip olduğunu ve bunların organize edilmesiyle her şeyin başarılabileceğini söyledi.



Turizm sektörünün gelişiminin devam edeceğini kaydeden Tibuk, benzer lokosyonlarla kıyaslayarak adaya gelecek turiste iyi hizmet verecek lüks tesisler, güzel lokantalar, golf ve casino hizmetiyle müşteri sayısının artacağını kaydetti.