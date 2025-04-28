İyi niyet jesti

Yunanistan’da yayınlanan Ta Nea gazetesinin önemli yazarlarından; Doğu Akdeniz ve Orta Doğu uzmanı Kostis Konstantinou, 38 yıl aradan sonra Türkiye’deki bir limanın Rum bandıralı gemilere açılabileceğini yazdı. Cyprus Mail gazetesi ise bu haberle birlikte İzmir Limanı’nın fotoğrafını yayınladı.

Türkiye’nin, AB ile üyelik müzakerelerini geliştirmek ve iş adamlarına yönelik vize yasağının kalkması yönündeki girişimlerine dikkat çeken Yunan gazetesi, limanların açılması konusunun bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından Türk liderliğine sunulan bir öneri olduğunu da iddia etti.

Habere göre Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik diyaloğuna yönelik Kıbrıslı ve Avrupalı itirazları ortadan kaldırmayı umarak Lefkoşa'ya doğru etkileyici bir hamle yapmaya hazır görünüyor. Gazetede yer alan haberde, Kıbrıs bandıralı bin 100 kadar gemi için bir Türk limanının açılmasından söz ediliyor.

Lefkoşa'daki üst düzey bir hükümet kaynağı hem konunun arka planını hem de Kıbrıs'ın vermeyi planladığı karşılığı açıklıyor. 'Ta Nea' gazetesinde yer alan habere göre; Lefkoşa, Türkiye için en önemli konulardan biri olan Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği'ne giriş vizesi konusunda taviz vermeyi kabul edebilir, ancak bu sadece iş adamları için geçerli olacak.

Lefkoşa'daki üst düzey bir hükümet kaynağı, Kıbrıs'ın bu konuda Brüksel ya da Atina aracılığıyla ya da başka bir şekilde Ankara'dan henüz herhangi bir bilgi almadığını açıkça belirtti.

Ta Nea gazetesi, bu fikrin Hristodulidis tarafından Türkiye liderliğine sunulan bir öneri olduğunu vurguladı. Ankara 1987 yılında Kıbrıs bandıralı gemilerin Türk limanlarına yanaşmasını ve Kıbrıs şirketlerine ait uçakların ülkenin havaalanlarına inişini ve Türk hava sahasına girişini yasaklamıştı.