Asma yaprağının kilosu 700 lira

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün en pahalı ürün kilosu 700 lirayla asma yaprağı oldu. Taze fasulye 150, bezelye 120 liradan satılırken, biber 80 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bekledi. Domates 90, salatalık 15 liradan tezgaha konulurken, bazı meyvelerin fiyatı cep yaktı. Nekratin paketi 25, kivi kilosu 150 liradan alıcı beklerken, bir adet ananas 150 liradan satışa sunuldu.



Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 700 TL

Üzüm: 250 TL

Nektarin şeftali:250 TL (paket)

Kırmızı acı biber: 200 TL

Yeşil acı biber:170 TL

Dolmalık biber. 150 TL

Kapya biber:150 TL

Ananas:150 TL (tane)

Can erik:150 TL( paket)

Çilek:150 TL

Taze fasulye: 150 TL

Kivi:150 TL

Bezelye:120 TL

Kolakas:100 TL

Yenidünya:100 TL

Domates:90 TL

Deveci armut: 85 TL

Siyah patlıcan.80 TL

Kabak:80 TL

Çarli biber:80 TL

Muz:75 TL

Elmalar:65 TL

Kuru soğan:50 TL

Patates:50 TL

Taze bakla 50 TL

Havuç:50 TL

Pancar:50 TL

Limon.50 TL

Marul: 20 TL (bağ)

Semizotu:30 TL (bağ)

Maydonoz:30 TL (bağ)

Mandalin:25 TL

Portakal:25 TL

Salatalık:15 TL