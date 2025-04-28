Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün en pahalı ürün kilosu 700 lirayla asma yaprağı oldu. Taze fasulye 150, bezelye 120 liradan satılırken, biber 80 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bekledi. Domates 90, salatalık 15 liradan tezgaha konulurken, bazı meyvelerin fiyatı cep yaktı. Nekratin paketi 25, kivi kilosu 150 liradan alıcı beklerken, bir adet ananas 150 liradan satışa sunuldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 700 TL
Üzüm: 250 TL
Nektarin şeftali:250 TL (paket)
Kırmızı acı biber: 200 TL
Yeşil acı biber:170 TL
Dolmalık biber. 150 TL
Kapya biber:150 TL
Ananas:150 TL (tane)
Can erik:150 TL( paket)
Çilek:150 TL
Taze fasulye: 150 TL
Kivi:150 TL
Bezelye:120 TL
Kolakas:100 TL
Yenidünya:100 TL
Domates:90 TL
Deveci armut: 85 TL
Siyah patlıcan.80 TL
Kabak:80 TL
Çarli biber:80 TL
Muz:75 TL
Elmalar:65 TL
Kuru soğan:50 TL
Patates:50 TL
Taze bakla 50 TL
Havuç:50 TL
Pancar:50 TL
Limon.50 TL
Marul: 20 TL (bağ)
Semizotu:30 TL (bağ)
Maydonoz:30 TL (bağ)
Mandalin:25 TL
Portakal:25 TL
Salatalık:15 TL
Asma yaprağının kilosu 700 lira
Açık pazarda salatalığın fiyatı 15 liraya düştü, domatesin 90 liraya çıktı
Hamit ER
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