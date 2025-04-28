Evine baskın yapıldı

Lefkoşa’da 2024 yılı içerisinde birçok suça karışan, yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan Süleyman Yılkar, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtı.

Son bir yıldır aranan zanlı ihbar üzerine önceki gün Dikmen’deki evinde tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; sahtekarlıkla para temini, hırsızlık, metamfetamin türü uyuşturucu madde ithal ve verme suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan zanlının yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi. Polis; aranan şahıs ilan edilen zanlının kuzeye geçtiğine ve Dikmen’deki evinde olduğuna dair 26 Nisan’da ihbar alındığını belirtti. Polis; alınan bilgi üzerine aynı gün saat 19.30’da Dikmen’deki evine Cürümleri Önleme Şubesi ekibince baskın yapıldığını kaydetti.

Polis; zanlının 27 Nisan 2024 tarihinde işlediği metamfetamin ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili bazı sözlü ve beyanlarda bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru; zanlının verdiği gönüllü ifadesinin araştırılacağını, soruşturmanın yeni başladığını ve aranan bir şahıs daha olduğunu aktardı. Polis; zanlıyla ilgili sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçları ile ilgili olarak dosyasının canlandırılacağını kaydetti.

Polis; ayrıca mahkeme emri gereği olan ispat yükümlülüğünü de yerine getirmediği için zanlı aleyhine bu suçla ilgili de dosya tanzim edileceğini anlattı. Polis; yine zanlının Rum tarafına kanunsuz olarak iki kez geçişi ile ilgili de dosya hazırlanacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Süleyman Yılkar “Uyuşturucuyla ilgili meselem yok. Ben sadece aracıyım” dedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

