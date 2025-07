Müzakere şartı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunu korumak için gideceği New York’ta müzakere sürecine geçebilmek için mutlak surette direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaretin kabul edilmesi gerektiğini yineleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+1 Gayrıresmi Zirvesi’nin yapılacağı New York’a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında, New York’taki toplantı hakkında bilgi verdi.

Tatar’ı Ercan’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş uğurladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’le kapsamlı müzakerelere kadar iş birliğini geliştirmek adına ciddi işleri yapılabileceği noktasında anlayış birliği oluştuğunu kaydeden Tatar, mart ayında Cenevre’de yer alan benzer formattaki toplantıda mutabakat sağlanan 6 başlıktan olan gençlerle ilgili teknik komite kurulması, çevre konuları ve kültürel mirasa sahip çıkılması konularında birtakım ilerlemeler sağlandığını belirtti. Tatar, geçiş kapıları konusunda ise bir gelişme sağlanamadığını kaydetti.

Hak ve hukukumuzu korumak için New York’a gidiyoruz

Her zaman iyi niyetli davranan Kıbrıs Türk tarafının Metehan kapısındaki sıkışıklığı aşmak için Haspolat ve Akıncılar’da kapı açılması önerisinde bulunduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Rum tarafının söz konusu iki kapı karşılığında Erenköy ve Kiracıköy’de “Rum tarafından Rum tarafına” geçişi kolaylaştıracak “koridor geçişler” oluşturulmasında ısrarcı olduğundan adım atılamadığını anlattı.

Tatar, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla ara bölgede güneş enerjisi santrali kurulması önerisinde de Kıbrıs Rum tarafının üretilen enerjinin tümünün kendi elektrik idaresine verilmesi ve Kıbrıs Türk tarafına Kıbrıs Rum Elektrik İdaresi tarafından verilmesinde ısrarcı olduğuna işaret etti.

Mülk konusunda terör estiriyorlar

New York’a BM Genel Sekreteri tarafından davet edildiklerini ifade eden Tatar, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlarıyla İngiltere’nin AB’den Sorumlu Bakanının katılacağı toplantıda Güney Kıbrıs’ın mülk konusundaki tutuklamalarının yanı sıra, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkları, 1963’ten itibaren uygulanan izolasyon ve yaptırımları, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının ihlal edilmesini, Kıbrıs Türk halkının 1963’ten sonra kendi kaderine terk edilmesini bir kez daha dile getireceğini belirtti.

Yapılan her BM planında yer alan her halkın kendi bölgesinde nüfus ve mülkiyette sarih bir çoğunluğa sahip olması ilkesi ile Taşınmaz Mal Komisyonu’nun varlığına rağmen mülk konusunda Kıbrıs Rum kesiminin “terör estirdiğine” işaret eden Tatar, KKTC’de yatırım yapan iş insanlarının böylesi tehditle karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret…

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’taki toplantıda ele alınacak konulara ilişkin soruya “Müzakere sürecine geçebilmemiz için mutlak surette direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret kabul edilmesi gerektiğini, bunların pazarlık unsuru olmadığını söyleyeceğiz” yanıtını verdi.

Annan Planı sürecine de değinerek, plana evet demeleri halinde Kıbrıs Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılacağı sözü verildiğini anımsatan Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde geri çevrilen bu önerinin uluslararası camia tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini söyleme fırsatı bulacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025, 09:45