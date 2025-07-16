Üzücü bir durum

Hüseyin ÇİÇEK

Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahiller, bir yandan temizlenirken, diğer yandan kirletiliyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından sürdürülen sahil temizlik çalışmaları gün iki kez yapılsa da sonuç değişmiyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevreye duyarlı gençlerden oluşan sahil temizlik ekiplerinin Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahillerinde, toplam 5 grup halinde, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Tüm bu çabalara rağmen, sahilleri kullanan bazı duyarsız kişiler nedeniyle çevrenin kirletilmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan çalışmalar, uyarılar ve cezalar, maalesef çevre duyarlılığını artırmakta yeterli olmuyor." denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu çevre temizliğinin sadece denetimle sağlanamayacağını vurguladı.

“Bu sadece cezalarla çözülecek bir mesele değil. Çevreye duyarlılık bir karakter, bir alışkanlık olmalı. İnsanların bu ülkeye ve bu ülkenin geleceğine karşı sorumluluk taşıması gerekiyor,” diyen Ataoğlu, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakanlık, vatandaşları sahilleri temiz tutmaya davet ederken, doğaya karşı duyarlılığın toplumsal bir refleks haline gelmesi gerektiğine işaret etti.



