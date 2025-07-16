Masraflar devletten

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan biri Nijerya, 6’sı Bangladeş uyruklu 7 kişi hakkındaki ihraç süreci tamamlandı. Zanlılar bir hafta süren tutukluluğun ardından ülkelerine deport edildi. Zanlıların ulaşım masraflarının İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Lefkoşa’da tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarılarak, ek süre alınmıştı.

Bangladeş uyruklu Shohel Rana, Emran Hossaın, Ashikur Rahman, Imam Hossen, Mahedi Hassan Maruf ve Mohammed Hasan’ın 6 Temmuz 2025 tarihinde 17.00-17.30 saatleri arasında, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiği belirtilmişti.

Yapılan muhaceret kontrolünde, Shohel Rana’nın 12 Şubat 2025 tarihinden itibaren toplam 484, Emran Hossaın’in 20 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 228, Ashikur Rahman’ın 14 Aralık 2023 tarihinden itibaren 798, Imam Hossen’in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 586, Mahedi Hassan Maruf’un 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren toplam 270 gündür ve Mohammed Hasan’ın ise 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren toplam 706 gün ülkede izinsiz kaldıkları açıklanmıştı. Zanlılar hakkında toplam 7 gün ek tutuklama kararı verilmişti.

Nijeryalı Azez Dale Alasha’nın da 4 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edildiği, yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden beri 948 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğü kaydedilmişti. Zanlı da iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek tutuklama kararı alınmıştı.