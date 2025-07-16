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Pahalılık etkiledi

Girne’de yiyecek- içecek sektörünün yüzde 43’ünün kapandığı belirtildi

Pahalılık etkiledi
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, Girne’de son 5 yılda yiyecek içecek sektörünün yüzde 43’ünün kapandığını kaydetti.
Odadan yapılan açıklamada, ekonominin seyrinin gün geçtikçe daha zora girdiğine işaret edilerek, pahalılık faktörü ve girdilerin yükselmesinin, turizm ve üniversiteleri de zora soktuğuna değinildi.
Kapanan iş yeri sayısının hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, Girne’de çoğunluğu kafe olan yiyecek içecek sektörü üzerinden yapılan çalışmada, son 5 yılda KTEZO kayıtları dâhilinde olan toplam 120 Cafe & Bar & Restoran işletmesinden 52’sinin kapandığının saptandığı kaydedildi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hürrem Tulga, bu sayının rekor olduğunu belirtti.

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YORUMLAR
Omer
Omer - 42 dakika Önce

Yeni yerler açılıyor bunuda söyleyin
Bir sürü bar kafe mevcut

Doğru Söz
Doğru Söz - 37 saniye Önce

Vergi kaçırma tiyatrosu olmasın. Biz hep arttığını göruyoruz. Bir eczaane bir de kafeler inanılmaz artıyor. Mantık dışı arrışlar DİKKAT olmayan Devlet! WORNING!

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