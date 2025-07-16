Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 06-13 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde rutin trafik denetimlerini gerçekleştirdi.

Bir haftalık süreçte, kurallara uymadığı ve trafikte kendileri ile diğer sürücüler için tehlike yarattıkları tespit edilen toplam 38 scooter kullanıcısı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Söz konusu scooterler polis tarafından trafikten men edildi.



