30 bin kişiye müjde

KKTC vatandaşı şehit yakını, gazi ve gazi yakınları THY ile Türkiye’ye yüzde 50 indirimli uçabilmesine imkan sağlayacak protokol imzalandı. Bunun yanı sıra Güzelyurt Yeni Sosyal Konut Projesi 1. Etap Sözleşmesi de imzalandı.

THY ile imzalanan anlaşma töreni Dışişleri Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Hava Yolları KKTC Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, verilen tanıtım kartlarını biletleme esnasında fiziksel olarak ibraz edilmesi şartıyla KKTC- Türkiye arasındaki karşılıklı seferlerde ekonomi sınıfa net ücretler üzerinden yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Törende, protokole, Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Türk Hava Yolları A.O. KKTC Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan imza attı.

Verilen mücadeleler unutulmayacak

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne devletine kavuşması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle canını kanını malını veren şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, sevgi saygıyla değerli büyüklerini selamladığını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele döneminde verdiği mücadeleyi anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle bugünlere geldiklerini vurguladı. Bıkmadan usanmadan bayrağı geleceğe taşımak için çalıştıklarını söyleyen Üstel, gazilere de seslendi.

Gazi unvanını bugüne kadar veremediklerini ancak yasanın yapıldığını, tüzüklerin hazırlandığını, bu çerçevede kimliklerin verileceğini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak, gazilere, gazi yakınlarına ve şehit ailelerine oradaki haklarını burada sağlayacaklarını anlattı.

O çerçevede THY ile bu protokolü imzaladıklarını ifade eden Üstel, şehit aileleri, gaziler, aileleri ile birlikte yaklaşık 30 bine ulaşan kişinin THY ile avantajlı uçuşlara sahip olacağını işaret etti.

Üstel, imzalanan protokolün de hayırlı olmasını temenni etti.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, çok önemli bir protokole imza koyduklarını ifade ederek, Başbakan Üstel’in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti ile benzer önemli protokollere imza koyduklarını söyledi.

Berova, THY’nin protokolle ülkeye ve halka verdiği önemi gösterdiğini ifade ederek, “Esas olan halka hizmettir, biz de bu yolda bıkmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bugünü onur ve gurur günü olarak niteledi.

Şehit ve gazilere büyük önem verdiklerini ifade eden Gardiyanoğlu, bir şehit ailesi olarak bu projeden büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Net ücret üzerinden yüzde 50 indirim

Türk Hava Yolları KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan da konuşmasında, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının Türkiye’deki gibi haklardan yararlanacağı protokol için büyük emek verdiklerini ifade ederek, KKTC’de net ücret üzerinden yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

Arıkan, projede yer almanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

İkinci müjde: Güzelyurt’ta sosyal konut yapılacak

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde, İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. arasında “Güzelyurt Yeni Sosyal Konut Projesi 1. Etap Yapım İşi Sözleşmesi” imzalandı.

Törende konuşan Başbakan Üstel, “Halkımıza söz verdiğimiz gibi 27 yıl aradan sonra hükümetimiz bu alanda somut adımlar atmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konuşmasında sosyal konut projelerinde bir dönem yaşanan duraklamaya dikkat çeken Üstel, şunları söyledi:

“Ne yazık ki yasadaki bazı eksiklikler nedeniyle projelerde bir duraklama dönemi yaşandı. Ancak yaptığımız yasal düzenlemelerle birlikte sosyal konut projeleri yeniden hız kazandı. Halkımıza söz verdiğimiz gibi, 27 yıl aradan sonra hükümetimiz bu alanda somut adımlar atmaya başladı.”

Fazla başvuru halinde noter huzurunda çekiliş yapılacak

Güzelyurt’ta yapılacak sosyal konutlar için yarından itibaren başvuru alınmaya başlanacağını belirten Üstel, “Gençlerimiz, Güzelyurt Kaymakamlığına başvuruda bulunabilir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olursa, hak sahiplerini noter huzurunda yapılacak çekilişle belirleyeceğiz. Bir sonraki hedefimiz ise Alayköy Sosyal Konut Projesi’nin temelini atmak ve süreci başlatmaktır” dedi.

Bu yıl gençlerimizin yılı olacak

Yılın başında ilan ettikleri hedefi hatırlatan Üstel, “Bu yıl gençlerimizin yılı olacak demiştik. Gençler için düşük faizli kredi paketleri hazırladık. Bu sayede gençlerimiz hem serbest piyasadan hem de hükümetin hayata geçirdiği sosyal konut projeleriyle ev sahibi olabilecek” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025, 09:41