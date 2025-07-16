Polis sorguluyor

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de birçok suçla anılan “Casperler” çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Enver Sezai Kuvvetli’nin ardından çete liderlerinden olduğu öne sürülen Diyar Öngül de tutuklandı. ‘Kanunsuz giriş’, ‘Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket’, ‘şiddet tehdidi’ suçlarından tutuklanan Öngül dün sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görevli Ahmet Aşan; Enver Sezai Kuvvetli’nin kullanımındaki cep telefonu üzerinden bir kişiye “Senin kafanı koparırım Casperler hakkında ileri geri konuşmaktan vazgeç” içerikli mesajlar attığını kaydetti. Aşan; şikayetin 9 Temmuz tarihinde Girne Polis Müdürlüğüne yapıldığını kaydederek, Enver Sezai Kuvvetli’nin 11 Temmuz tarihinde tutuklanarak 12 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Polis; Öngül’ün de Kuvvetli’yi şikayet eden şahsa baskı yaptığını söyledi. Polis; söz konusu şahsın polise gelerek sürekli tehdit edildiği yönünde 2 farklı şikayet daha yaptığını belirtti. Birçok kişiden ifade temin edildiğini kaydeden polis, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün daha tutukluluk talebinde bulundu. Soruşturmanın ciddiyetine değinen Yargıç Murat Soytaç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

