Böyle mi olacaktı?

Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin 51’inci yılı münasebetiyle adanın güneyinde anma törenleri düzenlendi. Kuzeyde ise siyasilerin önemli bir kısmı Türkiye’ye 20 Temmuz’da müdahale hakkı veren cunta darbesiyle ilgili açıklama yapmadı. Açıklamalar daha çok Türkiye’deki 15 Temmuz’la sınırlı kaldı.

Diyalog ekibi; 15 Temmuz 1974’te nelerin olduğunu gençlere ve orta yaştaki insanlara sordu. Büyük bir çoğunluk bu soruya “bilmiyorum, unuttum, hatırlamıyorum” şeklinde cevap verdi. Üniversite cenneti olarak anılan adada, en önemli tarihi günlerden biri olan 15 Temmuz’un bilinmemesi, eğitimin içler acısı durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne dediler?..

Abdurrahman Erkal

“15 Temmuz’un Kıbrıs açısından öneminin, şehitler haftası olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olduğunu biliyorum. Bunun dışında 15 Temmuz’un ne önemi olduğunu bilmiyorum. Şu anda, 15 Temmuz 1974 yılında Yunan cuntasının Enosis’i gerçekleştirmek amacıyla Kıbrıs’ta darbe yaptığını öğreniyorum. Enosis’i ve EOKA’yı duymuştum ama tarihlerini bilmiyordum. Bu gibi bilgileri okulda öğreniyorduk, ancak aklımda kalmadı.”

Yıldız Aksal

“15 Temmuz’un Kıbrıs için önemini bilemiyorum. Ancak Türkiye’de 15 Temmuz’da darbe oldu ve şehitler verildi. 13 Temmuz’da Mağusa çıkarması, 20 Temmuz’da da Kıbrıs Barış Harekâtı olduğunu biliyorum. 15 Temmuz’da ne olduğunu bilmiyorum. 15 Temmuz 1974 yılında Yunan cuntasının darbesi olduğunu hatırlayamadım. Enosis’i biliyordum ancak hatırlayamadım. Kıbrıs’ta yaşananları bize anlatan ve bilgilerimizi yenileyen bir aile büyüğümüz yok.”

Esin Handan Cabacaba

“15 Temmuz’un Kıbrıs için ne önemi var, bilemiyorum. 20 Temmuz çıkarmasına yakın bir tarihtir. 15 Temmuz 1974 yılında Yunan cuntasının Enosis’i gerçekleştirmek adına Kıbrıs’ta darbe yaptığını şimdi öğrendim. Biz buraya sonradan geldik. Ailelerimiz bildikleri kadarıyla bize bunları anlatıyor. Okullarda da bunları öğreniyorduk, ancak aklıma gelmedi.”

Hasan Kasap

“15 Temmuz tarihinin Kıbrıs için önemini bilemedim. 15 Temmuz 1974’te, amaçları Enosis’i hayata geçirmek olan Yunan cuntasının yaptığı darbeyi hatırlayamadım. Babam 1974 yılında savaştı. Biz de bu konuları okullarda öğrendik, ancak bir anda hatırlayamadım.”

Yılşen Çobanoğlu

“15 Temmuz tarihinin Kıbrıs için önemi nedir, bilemiyorum. 20 Temmuz’da çıkarmanın yapıldığını biliyorum, ancak Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974 yılında darbe yaptığını bilmiyordum. Bu olayları bize anlatan büyüklerimiz vardı, ancak uzun zamandır bunları konuşmadığımız için aklımdan çıktı.”

Bektaş Karabulut

“15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olduğunu biliyordum, ancak Kıbrıs için önemi nedir, bilmiyorum. 15 Temmuz 1974 yılında Yunan cuntasının darbe yaptığını bilmiyordum. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacında olan Yunan cuntasının 1974 yılında yaptığı darbeyi bize büyüklerimiz anlatıyordu, ancak unuttum. Yaşam mücadelesi nedeniyle artık bu gibi konuları konuşmaya ve hatırlamaya fırsat bulamıyoruz.”

Ahmet Altaylı

“15 Temmuz tarihinin Kıbrıs için önemini biliyorum. 15 Temmuz 1974 yılında Grivas’ın, Makarios’u devirmek için yaptığı darbedir. Bu darbeye karşılık olarak Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya çıkarak bu darbeyi önledi. Bu gibi konuların unutulmaması adına Kıbrıs tarihinin daha ağırlıklı olarak derslerde anlatılmasını istiyorum.”

Alican Avcil

“15 Temmuz’da Türkiye’de bir kalkışma olduğunu ve 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapıldığını biliyordum, ancak 15 Temmuz’da ne olduğunu bilmiyordum. 15 Temmuz 1974 yılında Yunan cuntasının Kıbrıs’ta darbe yaptığını bilmiyordum.”

Şahin Çağlak

“15 Temmuz tarihinin Kıbrıs açısından önemi nedir, bilmiyorum. 15 Temmuz 1974 yılında Yunan cuntasının darbe yaptığını bilmiyordum. Bunları okullarda okuduk, derslerde gördük, ancak üzerinden çok zaman geçti. Devamlılık olmadığı için iş dünyasına atılma ve geçim derdi nedeniyle ne Kıbrıs tarihine vakit kaldı ne de bu bilgiler kafamızda kaldı.”