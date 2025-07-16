Farklı koşullar belirlendi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından 121 adet uyuşturuculu kağıtla yakalanan, Hasan Hüseyin Haksever ve Gözde Akaner hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme; Hasan Hüseyin Haksever’in 50, Gözde Akaner’in ise 20 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ercan Kunduracı; 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında İskele’de bir marketin önünde, Hasan Hüseyin Haksever’in kullanımında ve Gözde Akaner’in yolcu olarak bulunduğu kiralık bir araçta yapılan arama sonucunda 5 adet uyuşturucu içeren kağıt ele geçirildiğini anımsattı.

Polis; aynı gün zanlıların Gazimağusa’da beraber yaşadığı ev içerisinde yapılan aramadaysa, 116 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; Hasan Hüseyin Haksever’in 50, Gözde Akaner’in ise 20 bin TL nakdi kefalet ödemeleri şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.



