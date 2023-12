"Neden Türkiye’den ucuz ürün getirilmiyor"

Serdar ŞENGÜL-Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar vatandaşların tepkisine yol açıyor. Diyalog muhabirine konuşan ve “Kıbrıs’ın en önemli sorunu pahalılıktır” diyen vatandaşlar, bu sorunu ortadan kaldırabilmek için Türkiye’den ithalatın serbest bırakılmasını ve piyasada ürün bolluğu yaşanmasını öneriyor.

Mersin’de ortalama 15 liraya satılan domates, Kıbrıs’ta 38 ile 50 lira arasında satışa sunuluyor. Yine Türkiye’de kilosu 15 lira olan salatalığın ülkemizdeki fiyatı 60 lira. Mevsimin gözdesi olan kestanenin kilosu KKTC’de 260 TL iken, Mersin’de ortalama fiyatı 60 lira.



KKTC’deki fiyatı Mersin’de fiyatı

Armut: 69 lira Ortalama 15 TL

Beyaz lahana:28 Ortalama 12 TL

Brokoli: 64 Ortalama 12 TL

Domates 38 Ortalama 15

Elma: 46 Ortalama 10

Fasülye 80 Ortalama 22

Kabak 84 Ortalama 9

Kestane 260 Ortalama 60

Kivi: 49 Ortalama 30

Mantar: 170 Ortalama: 20

Patates 20 Ortalama 7

Salatalık 60 Ortalama 15

Ne dediler ?

Ahmet Ötüken:

Market alışverişlerimizin tadı tuzu kalmadı ama bu şimdiki bir durum değil tabi ki… 5 TL’ye mal edilen sebze ve meyveleri 70, 80 TL’den satın alıyoruz bu gerçekten adil değil. Hükümetin bu serbest piyasada radikal kararlar alması gerekirken onlarda maalesef bu duruma seyirci kalıyor. Hal böyle olunca bu ülkede artık sadece fakir ve zengin var orta tabaka diye bir şey kalmamıştır bunu net olarak söylüyorum. Ben emekli bir sendika başkanıyım piyasayı gözetlediğimde ortaya çıkan acı reçete maalesef ki budur. Pazardan da alsanız marketten de alsanız bu fiyatların hepsi artık aynı. Orta halli vatandaşı da öldürdüler bu hale getirdiler bazı market sahipleri milyarder oldu. Ama Türkiye’de böyle mi? Orada fiyatlar neredeyse yarı yarıya.

Samet Karanfil:

Sebze ve meyve alışverişinde zorlanıyoruz ve bundan bütün vatandaşlar çok şikayetçi. Ben hizmet sektöründe çalışıyorum ve yaklaşık son 24 saatte yüzde 40’lık bir zam geldi bütün ürünlere. Bugün mandalina 24 iken yarın 40 olacak bu fiyatlar bu şekilde olmamalı. Asgari ücretlinin de hali ortada artık gelen para yaşamsal giderleri karşılayamıyor. Halkımızın çoğu bu mağduriyeti yaşıyor insanların umudu kalmadı bu fiyatlardan diye gözlemliyorum dilerim ki yeni yılda insanlık hak ettiği bir noktaya gelir. Şu anda gelir adaletsizliği söz konusu. Türkiye’den getirseler fiyatlar düşecek ama onu da yapmıyorlar.

Emine Kahya:

Şu an nerede hangi markette indirim var onu takip etmeye çalışıyoruz. Açıkçası raflardaki bu fiyatla ne asgari ücretli ne emekli geçinebilir. Bize bence öl sürün ve mezarını hazırla diyorlar diye düşünüyorum. Ne sebze meyve ne şarküteri ürünlerinin fiyatları olmaması gereken şekilde her gün değişiklik gösteriyor. Bu giderleri karşılayacak gelir olmadığı müddetçe daha da zorlanacağımızı düşünüyorum. Şu anda genç anne babalar da zorlanıyor her konuda bu fiyatlarla yaşamak gerçekten çok zor.

Osman Gümüşay:

Şu an piyasanın genelinde ucuzluk yoktur. Örnek vereyim marketten patates alıyorum ve en az patates kadar patatesin üzerinde toprak tabakası var ve bu da tartıda bize fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu hükümetin sebze ve meyvelerin sağlığını da biz vatandaşların daha ekonomik olarak alım gücümüzü iyileştirecek şekilde hareket ettiklerini düşünmüyorum. Bugün 20’ye satın aldığımız patates yarın öbür gün 50’ye yükseliyor. Hükümet başında olanlar sadece makamlarını düşünüyor. Ben emekli biriyim ve bugün eczaneden yaşlıların kullandığı bir krem aldım 70 TL’ idi ve 150’ye yükseldi daha ne diyeyim. İnanın şu an Rum tarafında marketler daha ucuz sebze ve meyvelerde üstelik daha sağlıklı. Ne et alabiliyoruz ne başka bir şey fakir daha fakir zengin ise daha zengin oldu.

Ayten Özalp:

Şu anda sebze ve meyve fiyatları gerçekten çok pahalı sadece indirimli olduğu günlerde almayı tercih ediyorum. Ve genel olarak şu an piyasa da bir fiyat artışı da mevcut. Bu fiyatlara baktığımızda alacaklarımızı almıyor ve bekletiyoruz. Olduğu müddetçe alıyoruz istediklerimizi ama artık yaşam gerçekten çok zorlaştı bunu söyleyebilirim.

Gülşen Bozatlı:

Kestane fiyatları şu an 260 TL bu fiyatlarla ne yılbaşı gecesi geçirilir ne de beslenmek için sağlıklı alışveriş yapılabilir. Herkes her şeye zam yapıyor. Bir stabilize yok bu ülkede buda yönetenler yüzünden. Ben emekliyim ve bu fiyatlarla maaşlarımızla bu şekilde yürümüyor gerçekten çok üzücü bir tablo. Çocuklu olan aileler daha da zorda.

Özlem Odabaşı Vardan:

Ekonomik kriz markete geldiğimizde daha da ortaya çıkıyor. Örnek vermem gerekirse hem tüpe zam akaryakıta da indirim gerçekten tam bir algı operasyonu. Yetkililer sadece göz boyuyor bu siyasiler her zaman yapıyor bunu ve bunu doğru bulmuyorum. Sebze ve meyve fiyatlarında hem Pazar hem de marketlerde artık aynı hiçbir fark yok açıkçası.