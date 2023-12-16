Eşinin borcu var diyerek 50 bin TL dolandırdı yakayı ele verdi

Polisten yapılan açıklamaya göre, E.A. (E-39), 13 Eylül tarihinde dolandırmak maksadıyla bir şahsa, olmadığı halde eşinin kendisine borcu olduğunu söyleyerek para temininde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

- Tartıştığı kişiyi demir boruyla darp eden şahıs tutuklandı

Bahçeli’de meydana gelen kavgada, kavga ettiği kişiyi darp eden 1 şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 18.00 sıralarında meydana gelen tartışmada, S.Ç.(E-45) şiddet tehdidinde bulunarak, kanunsuz olarak bulundurduğu demir boruyla Ö.K.'nin (E-48) ayaklarına ve yüzüne vurdu, boğazını sıktı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.