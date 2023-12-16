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Eşinin borcu var diyerek 50 bin TL dolandırdı yakayı ele verdi

Çatalköy’de bir kişiyi yalan beyanla 50 bin TL dolandıran zanlı tespit edilerek tutuklandı.

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Eşinin borcu var diyerek 50 bin TL dolandırdı yakayı ele verdi
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Polisten yapılan açıklamaya göre, E.A. (E-39),  13 Eylül tarihinde dolandırmak maksadıyla bir şahsa, olmadığı halde eşinin kendisine borcu olduğunu söyleyerek para temininde bulundu.  

Soruşturma devam ediyor. 

- Tartıştığı kişiyi demir boruyla darp eden şahıs tutuklandı

Bahçeli’de meydana gelen kavgada, kavga ettiği kişiyi darp eden 1 şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 18.00 sıralarında meydana gelen tartışmada, S.Ç.(E-45) şiddet tehdidinde bulunarak, kanunsuz olarak bulundurduğu demir boruyla Ö.K.'nin (E-48) ayaklarına ve yüzüne vurdu, boğazını sıktı. 

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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