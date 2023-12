‘Huzur verici’

Cemre AKAR

Londra’da dünyaya gelen Bahar Hacı Mehmet 7 yaşında ailesiyle birlikte Kıbrıs’a yerleşti. Genç Vizyon’a konuk olan Hacı Mehmet “32 yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum ve bundan dolayı çok mutluyum” diyor.

Bahar Hacı Mehmet, meslek yaşamıyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:



Soru: Dansla ne zaman tanıştınız?.. Zaman içinde ne tür deneyimler kazandınız?

Yanıt: Ben 6 yaşında dans etmeye başladım ve dans benim her zaman kendimi en huzurlu hissettiğim bir seçenek oldu. Girne Amerikan Koleji mezunuyum ve ilk üniversitemi muhasebe bölümünü okudum daha sonra ikinci Üniversitemi Sahne Sanatları Dans Akademisi bölümüyle tamamladım.

2010 yılından itibaren Kıbrıs’ta ve Uluslararası dans eğitimleri veriyorum ve dans performansları yapıyorum ayrıca yurt dışında dans eğitimleri almaya devam ederek kendimi geliştiriyorum.

2017 yılında Girne/Alsancak bölgesinde Spring Fairy Dance Academy’yi kurdum ve şu an kariyer hayatıma dansla devam ediyorum.

Soru: Merkezinizde hangi yaş gruplarına eğitim veriyorsunuz?. Faaliyetleriniz hakkında ne tür bilgiler verebilirsiniz?

Yanıt: Merkezimizde 4 yaş ve üstü her yaşa eğitim veriyorum. Bale, Modern, Jazz, Tiyatrasal, Hiphop ve tüm Latin Dans türlerinin eğitimini veriyorum. Ayrıca yaşam koçluğu ve yoga eğitmenliği de yapıyorum.

Çocuklar güvenle yetişiyor

Soru: Küçük yaşta grup etkinliklerine katılmak ne gibi avantajlar sağlıyor?

Yanıt: Bu çok önemli bir nokta. Küçük yaşta dans eğitimine katılmak tabi ki çok etkili oluyor. Özellikle özgüvenle ilgili, çocuklar dans ettiklerinde ve sahne performansı sergilediklerinde sahne korkularını yeniyorlar ve bu ileride bir sunum yaptıklarında veya sahneyle ilgili herhangi bir konuşma veya iletişimle ilgili çok daha akıcı oluyorlar.



Soru: Ülke içinde ve yurtdışında katıldığınız etkinliklerden bahsedebilir misiniz ?

Yanıt: Kıbrıs’ta çeşitli etkinliklerde yer alıyoruz.Her yıl dans okulumun yıl sonu gala gösterisini Yakın Doğu Üniversitesinde AKM Salonunda gerçekleştiriyorum. Ayrıca Belediyelerimizin düzenlediği birçok organizasyonlarda ve festivallerinde öğrencilerimle birlikte dans performanslarımızı sergiliyoruz.

2010 Yılından itibaren Las Vegas, Almanya, Romanya, Malta, Bulgaristan, Lübnan, İngiltere, İstanbul, Bodrum, Bursa ve bir çok şehirde dans performansları sergileyip eğitimler verdim. Son 6 yıldır öğrencilerimle birlikte yurt dışı dans etkinliklerine gitmeye devam ediyorum ve dünyaca ünlü dans eğitmenlerinden hem eğitim alıyoruz hem de sahne performansları sergiliyoruz.