Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı 'Seçil Erzan' soruşturmasında oklar teknik direktör Fatih Terim'e yöneldi. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Fatih Terim’in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı.

Türkiye'nin günlerdir gündeminde yer alan Seçil Erzan dosyasında çok kritik bir ayrıntıya ulaşıldı. Cumhuriyet’in, adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre Fatih Terim’in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan sıfatıyla savcılığa ifade veren Fatih Terim, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" demişti. Terim, bahsedilen fon için de kendisinden para istenmediğini anlattı. Fatih Terim ayrıca olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim’in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş ve bu paranın 3 milyon dolarının eksik gönderildiğini ifade etmişti.

Seçil Erzan ise 2 Mayıs 2023 tarihinde savcılık sorgusunda Fatih Terim’den fon sebebiyle para almadığını, ancak kendisinin finansal danışmanı olduğunu söyleyerek, 2012 yılından itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini, hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadığını, eğer böyle bir iddia olursa her işlemi detaylı olarak açıklayabileceğini belirtmişti.



Teknik inceleme

Cumhuriyet’in adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim'in banka hesabından 'gizli fon' için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp almadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı. Savcılığın konu hakkındaki soruşturmasının da devam ettiği öğrenildi.

