Ödemelerde kolaylık 

İskele Belediyesi, vatandaşların ödemelerini daha kolay ve hızlı yapabilmesi amacıyla Mersinlik Köyü’ne Pay Point cihazı yerleştirdi. Köyde ayrıca 5-6 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi ve hanelere su akışı başladı.

İskele Belediyesi, Mersinlik Köyü’nde vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Pay Point cihazı yerleştirdi. Uygulamayla köy sakinlerinin ödemelerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlara yerinde hizmet sunulmasını ve günlük işlemlerin kolaylaştırılmasını amaçlayan uygulamanın yanı sıra, köyün içme suyu altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar da tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, İskele Belediyesi Su İşleri Birimi teknik ekibi tarafından yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 5-6 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Çalışmalar sırasında eski asbest borular değiştirilirken, yenilenen hatla birlikte su akışı başladı ve hanelere içme suyu ulaştırıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek köyde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

