Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda 25 Ocak Pazartesi günü eğitime başlanacağını, derslerin yüz yüze mi yoksa online olarak mı sürdürüleceğine cuma günü karar verileceğini belirtti.

Amcaoğlu “Pazartesi mutlaka eğitime başlanacak. Gerek devlet, gerekse özel, tüm okulların eğitime aynı gün başlaması zorunluluktur. Bakanlığımız henüz ikinci dönem eğitimini başlatmamıştır” ifadelerini kullandı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin bugün toplanacağını belirten Amcaoğlu, Komitenin derslerin seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze mi, yoksa online olarak mı devam edeceğine karar vereceğini ifade etti.