Slovak sanatçı 60 bin bal arısıyla Nefertiti büstü yaptı

Slovak sanatçı Tomáš Libertíny, 60 bin bal arısından yararlanarak iki yıl üzerinde çalıştığı Nefertiti büstünü tamamladı. Büst, şimdi Amsterdam'da sergileniyor.

Büst, Mısır Kraliçesi’nin orijinal portresinin 3 boyutlu modeline dayanıyor. M.Ö. 1345'te hazırlanmış olan orijinal büst, Berlin Devlet Müzesi’nde kalıcı sergisinde.

Bal peteğinden büstün tamamlanması tam iki yıl sürdü.

Eser, doğa ananın gücünün ve zamansızlığının bir kanıtı olduğu kadar, güçlüklere karşı hüküm süren güçlü bir kadın kadim karakteri de yansıtıyor.

Kraliçe ve kocası Firavun Akhenaten, antik Mısır'ın çok tanrılılığını terk etmeleri ve başarısız olmasına rağmen güneş tanrısı Aten'i tanıtmalarıyla biliniyor. Balmumu heykel, Nefertiti’nin “doğa ana” ile bağlantısını daha somut hale getiriyor.

Büst, 30 Ocak'a kadar Amsterdam'daki Rademakers Galerisi'nde Tomáš Libertín’in "Melancholia" adlı kişisel sergisi kapsamında sergileniyor.