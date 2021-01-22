Sendikalar tepkili

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Sendikaların yetkilileri, saat 11.00’de Meclis önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “Yetkilileri halk sağlığını ciddiye almaları konusunda uyarmak için yeni bir mücadele başlatıyoruz. Yerel yönetimlerde örgütlü sendikalar olarak mücadelemiz süreç sonuçlanıncaya kadar devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” denildi.

“Belediye Emekçileri Koruyucu Hekimlerdir”, “Halk İçin Hizmeti Mümkün Kıl”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen” pankartlarının taşındığı eylemde, Hür –İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile Dev-İş Başkanı Koral Aşam birer konuşma yaptı; ardından hazırlanan ortak açıklama Aşam tarafından okundu.

Hür –İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, belediye katkı paylarında kısıtlamaya gidilmesini eleştirdi. Belediyelerde bütçe kısıtlamasına gidilmesiyle halkın alacağı hizmetlerin kısıtlanacağını kaydeden Serdaroğlu, hükümeti gereken yerlerde gerekli tasarrufu yapmamakla suçladı.

Serdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinmemesi halinde hükümetin var olan krizi çözemeyeceğini de savunarak, “emekçiden alıp işverene vererek kriz çözülemez” dedi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da, son yıllarda hükümetlerin kişilere özel yasalar çıkardığını savundu ve belediyeler yasasının hala geçirilemediğini söyledi.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, yapmayanlara görevlerini hatırlatmak için eylemde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Aşam, hazırlanan ortak açıklamayı okudu.