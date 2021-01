Yeni bir dönem

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı. Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada " Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün" ifadesini kullandı.

Joe Biden'a Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts tarafından yemin ettirildi. Biden resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı oldu. Joe Biden, 2009 ve 2013'teki ABD Başkan Yardımcılığı'nın her iki yemin töreninde kullandığı ve 1893'ten beri ailesinde bulunan İncil'i tekrar kullandı. 2015 yılında vefat eden Biden'ın oğlu Beau da aynı İncil'i Delaware başsavcısı olarak yemin etmişti. Yemin töreninin ardından ABD Kongre Binası'ndaki odasına giden Joe Biden, ABD Başkanı sıfatıyla ilk imzasını attı. Biden, 'Göreve Başlama Günü Bildirisi', 'Kabine Pozisyonlarına İlişkin Adaylık' ve 'Alt Kabineye İlişkin Adaylık' başlıklı üç belgeyi imzaladı.

Adalet aramaya devam edeceğiz

Joe Biden ilk başkanlık konuşmasına şunları söyledi: “Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün. Yalnızca birkaç gün önce, burada şiddet yaşandığını görmüştük, tam da burada. Bir bölünmez bir bütün içinde bir araya geldik ve gücün aynı şekilde, uzun zamandır olduğu gibi bir başkandan bir başkana geçtiğini gördük. Biz tüm insanlar için adalet arıyoruz ve bu şekilde adalet aramaya devam edeceğiz. Biz hayatta kalmak için mücadele veriyoruz. Şu an siyasi aşırıcılığın ötesine geçmeye çalışıyoruz, ülke içi terörü yeneceğiz. Bu zorlukları yenebilmek için, Amerika'nın ruhunu yeniden iyileştirebilmek için kelimelerin ötesine geçmek gerekiyor. Demokrasiye inancı yenilememiz gerekiyor.”

Harris iki İncil kullandı

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor tarafından yemin ettirilerek göreve başladı. Harris, iki İncil kullanarak görev yeminini etti. Kamala Harris, ulus tarihindeki ilk kadın, ilk Siyah ve ilk Güney Asyalı başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

Lopez şarkı söyledi

Jennifer Lopez, Kamala Harris'in yemin etmesinden sonra 'This Land is Your Land' ve 'America The Beautiful' adlı şarkıları seslendirdi. Biden ve Harris'in yemin töreninde sahne alan Jennifer Lopez'in İspanyolca söylediği sözler dedikkat çekti. Lopez İspanyolca olarak, 'Herkes için özgürlük ve adaletle, bölünmez bir ulus' dedi. Lopez dün de sosyal medya hesaplarından yemin törenine ilişkin paylaşımlar yapmış, 'Tüm Amerikalılar için söyleyeceğim' mesajını paylaşmıştı.