Ömer KADİROĞLU

Sağlık çalışanlarının ardından aşılanmaya başlanan 80 yaş ve üstü vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun kaldı.

Lefkoşa Pandemi Merkezi’nde dün aşı yaptırmaya giden 80 yaş ve üstü vatandaşlar Diyalog aracılığıyla çağrı yaparak, “Corona belasından korunmak için aşı şart. Korkulacak bir şey yok. Herkes mutlaka yaptırmalı ”mesajını verdi.

Ne dediler…?

Hasan Çeto

“Aşı yaptırdığım için kendimi güvende hissediyorum. Mücadele ettiğimiz salgında kendimizi güvene almak için herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Aşıdan kimse korkmasın ve herkes gelip yaptırsın. Her gün haberlerde vakaları ve ölümleri duyuyoruz. Bu nedenle aşı son derece önemlidir.”

İlker Atagür

“Aşı olurken ve sonrasında hiçbir şey hissetmedim. Gayet iyiyim. Herkesin gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ümit ederim ki aşı sayesinde salgından kurtuluruz. Aşıya güveniyorum ve güvenerek gelip aşımı yaptırdım.”

Hüseyin Özdağ

“Aşı olurken de sonrasında da hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Herkesin bu aşıyı gelip yaptırmasını tavsiye ederim. Mücadele ettiğimiz salgında aşı çok önemli, herkes gelip yaptırsın. Aşılarla ilgili bir endişe yaşanıyordu ancak şu an herkes yaptırmaya başladı ve bir olumsuzluk olmadığı görüldü.”

Oral Andız

“Aşı olmak için buraya geldiğimde Pandemi Hastanesine resmen hayran oldum. Kısa bir sürede böylesi bir hastaneyi bizlere kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Aşı olurken de sonrasında da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Aşılarla ilgili aklı kesen de kesmeyen de konuşup halkın aklını karıştırmaya çalışıyor. Doktorlar yaptırdı, kötü olsa onlar vurdurur muydu? Bu nedenle herkes mutlaka aşı olmalı.”

Salih Baysen

“Aşımı yaptırdım, şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Herkesin mücadele ettiğimiz salgından bir an önce kurtulmamız için aşı yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Aşı ile ilgili ilk başlarda halk arasında bir tedirginlik vardı ancak şimdi kimsede o endişeler kalmadı. En büyükler bile bu aşıları yaptırdığına göre korkulacak bir şey yok.”

Ülviye Akın

“Aşı olurken de sonrasında da herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Aşılar ilk çıktığında da bir endişem olmadı şimdi de bir endişem yoktur. Zaten tüm dünya dört gözle bu aşının çıkmasını bekliyordu. Herkesin bu aşıyı yaptırarak bu salgından bir an önce kurtulmamıza yardımcı olmalarını temenni ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 11:51