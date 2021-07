Ölüm korkusu yaşadılar

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bulunan Türkeli kavşağında dün akşam trafik kazası meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu sağ şeride geçen sürücü Filiz Tansel’in (50) neden olduğu kazada büyük korku yaşanırken, 3 kişi yaralandı.

Yaralanan Büşra Candırlı (29), Filiz Tansel, Tayfun Can Onuk (33) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak, gözetim altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 18.30 sıralarında yaşandı.

Kaza, Türkeli kavşağında, Filiz Tansel (K-50) yönetimindeki NA 492 plakalı aracın, sürücünün dikkatsizliğiyle sol şerit içerisinden sağ şeride geçiş yaparak Türkeli çemberine giriş yapmaya çalıştığı sırada, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Büşra Candırlı (K-29) yönetimindeki HY 908 plakalı aracın önünü tıkayıp çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmaya müteakip HY 908 plakalı araç refüj içerisinde devrildi.

Kaza sonunu her iki araç sürücüsü ile HY 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tayfun Can Onuk (E-33) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.