Kartla harcamalar rekor kırdı

Türkiye’de kartlı harcamalar 2 Temmuz haftasında 35,4 milyar TL ile rekor kırdı. Geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 69,4 oldu. Haziranda en fazla artış havayolları ve konaklamada oldu. Karta yüklenen vatandaşın toplam kredi kartı borcu bir yılda yüzde 45 artışla 167 milyar TL'yi aştı.

Tatil sezonunun başlaması, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi, ertelenen talep ve fiyatlardaki artış, banka kartı ve kredi kartı harcamalarında rekoru beraberinde getirdi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı, 25 Haziran-2 Temmuz haftasında 35,4 milyar TL ile rekor kırdı.

2020’de 26 Haziran-3 Temmuz haftasında kartlı harcamalar, 20,9 milyar TL olmuştu. Haftalık harcamada yıllık artış yüzde 69,4 oldu.

Aylık olarak bakıldığında ise, 2021 yılı Haziran ayında kartlı harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,85 oranında arttı. Haziranda yüzde 17,53 olan resmi enflasyon oranından arındırıldığında reel artış yüzde 35,2 oldu. Ancak kartlı harcama yapılan birçok üründe zam oranları TÜİK’in enflasyon oranının üzerinde yer alıyor.

