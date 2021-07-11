Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ve Dış Basın Birliği, bedensel engelli vatandaşlara yönelik dalış etkinliği düzenlendi.

Girne Alsancak Sivil Savunma Teşkilatı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Engelsiz Mavilik" isimli etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olarak görev süresi dolan Necmi Karakoç, bu görevi devralacak Atilla Karaca, Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat, engelli vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ile Başbakanlık görevi sırasında da önemli çalışmalar yaptığını ve derneğin engellilere yönelik faaliyetleri olduğunu ifade etti.

"KKTC'de engellilere yönelik büyük bir duyarlılık ve hassasiyet vardır." diyen Tatar, engelli vatandaşların toplumda yer bulması, her türlü faaliyete katılabilmeleri ve devletin imkanları çerçevesinde engellilere yönelik kolaylıklar getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra engelli vatandaşlar, dalış eğitmenleri eşliğinde denize daldı.

Dalgıçlar, suyun altında Türkiye ve KKTC bayrağı açtı.

