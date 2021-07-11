İlgi yoğundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri” sahiplerini buldu.

Tüm katılımcıların davet edildiği törende, ayrıca kategori dışı olan “DAÜ’lü Özel Ödülleri” ve “Yeni Medyada En Popüler Kıbrıslı Türk Ünlü Ödülleri” de verildi.

DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu törene, yeni medya emekçilerinin yanı sıra DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcileri, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği temsilcileri, Basın-Sen temsilcileri, öğretim üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Konuşmaların ve Özel Ödüllerin takdimin ardından ise halk oylaması sonucunda belirlenen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri heykelcikleri sahiplerini buldu.

Buna göre ödül almaya hak kazananlar şöyle:

En İyi Çevrim İçi İçerik Video İçerik Üreticisi: Neydi Olacağı, En İyi Mobil Uygulama: Cep Basket, En İyi Çevrim İçi Blogger: Meliz Berg, En İyi Gamer: Hulusi Tanil, En İyi Podcast: Garip Zamanlar, En İyi Çevrim İçi Mizah Sayfası: Urban Cypriot, En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Mehmet Ekin Vaiz, En İyi Influencer: Batu Özsusuzlu, En İyi Çevrim İçi Televizyon Programı: Damla Dabis İle Güne Başlarken, En İyi Çevrim İçi Karakter: Aygün Kencer (Eniştem)

