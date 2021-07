Ölümle tehdit ettiler

Suna ERDEN

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı beğenmedikleri Belal Hossen’i kaçırdıktan sonra ciddi şekilde darp ederek, burnunu kıran Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Abdülbaki Morgül, Melih İneci ve Erkan Talay hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hossen' in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurarak burun kemiğinin çoklu kırılmasına neden olan zanlıların Emam Hossaın ve Ertan Talay olduğu açıklandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların konuşmak bahanesiyle Belal Hossen’i Gönyeli’deki evinden aldıkları belirtildi.

Polis, olayın 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sıralarında Gönyeli'de meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlılar Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Erkan Talay, Abdülbaki Morgül ve Melih İneci'nin Facebook’ta yaptığı paylaşım nedeniyle Belal Hossen'i konuşmak bahanesiyle zorla araca bindirdiklerini ifade etti. Polis, zanlıların aracı Girne'ye doğru sürdüklerini; Emam Hossain’in Belal Hossen'i hitaben "Seni döveceğim, öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlılardan Emam Hossaın ve Ertan Talay’ın, Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide Hossen' in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurarak burun kemiğinin çoklu kırılmasına neden olduklarını belirtti. Zanlıların soruşturma amaçlı 7 gün tutuklu kaldığını ifade eden polis, bu süre içerisinde araştırmalarının büyük bir kısmını tamamladıklarını söyledi. Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Emam Hossaın ve Ertan Talay’ın, 25’er bin, diğer üç zanlının 12 bin 500’er TL nakit yatırması, her biri için birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.