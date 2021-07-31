Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’da Pazartesinden itibaren yeni bir aşı merkezi hizmete girecek. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın çağrısına olumlu cevap veren 2 gönüllü doktor bu merkezde hizmet verecek. Ayrıca 4 hemşirenin 6 aylık maaşını Diyalog Medya Grubu ödeyecek.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, fuar alanında yeni bir merkezin devreye girmesiyle birlikte aşılamada rahatlama olacağını söyledi. Diyalog Medya’ya ve gönüllü hizmet verecek olan Dr. Bilgin Çınar ile Dr. İlker İpekdal’a teşekkür eden Bakan Üstel, bunun diğer kuruluşlara örnek olmasını diledi.

Diyalog’tan bir ilk daha

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın geçtiğimiz günlerde Gündem Özel programında yaptığı çağrıya iki doktor yanıt verdi. Nöroloji Uzmanı İlker İpekdal ile emekli Cilt Doktoru Bilgin Çınar, aşılama merkezlerinde gönüllü çalışmak istediklerini bildirdi. Gündem Özel programının dünkü canlı yayınına Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i telefon bağlantısıyla yayına alan Akar, iki doktorun gönüllü olma talebini aktardı.

Akar, “Nöroloji Uzmanı İlker İpekdal ile emekli Cilt Doktoru Bilgin Çınar aşılama çalışmalarında gönüllü olmak istiyor. İki doktor ve 4 hemşire olması halinde yeni bir aşılama merkezi kurulabilir. Biz Diyalog olarak, merkezde çalışacak 4 hemşirenin asgari ücret olmak şartıyla ayda 16 bin liraya denk gelecek maaşını 6 ay boyunca ödemeye hazırız. Emekli veya iş arayan hemşirelerimiz var. Onları değerlendirebilirsiniz” dedi. Akar, yeni bir merkez kurulması halinde günde 500 fazladan aşılanma yapılabileceğini dile getirdi.

Üstel: Örnek olsun

Bakan Üstel de hem gönüllü olan doktorlara hem de Diyalog Medya’ya teşekkür ederek, şunları söyledi:

Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Fedakâr doktorlarımızı ve Diyalog Medya’yı tebrik ediyorum. Umarım örnek olur, öbür kuruluşlarda böyle adım atar. Biz de hemen kollarımızı sıvayacağız ve Lefkoşa Fuar Alanı’nda yeni bir aşı merkezini Pazartesi faaliyete koyacağız. Duyarlı davranışınızdan dolayı tekrar size çok teşekkür ediyorum.

Yeniden söz alan Akar, yeni merkezin yeterli olmaması halinde ikinci bir merkez için de projeler ortaya koyacağını söyledi.

Hedef 18 yaş altı

Bakan Üstel, “18-40 yaş aralığındaki kişilerde aşılanma oranının düşük olduğunu belirtti. Üstel, 18-40 yaş aralığındaki kişileri aşılanmaya teşvik etmek için bazı kısıtlamalar getirdik. Mesela eğlence yerlerine girişe aşı şartı koyduk. Hedefimiz 18 yaş üstünü bitirmek ve 18 yaş altındaki kişileri aşılamaya başlamaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 08:49