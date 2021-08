Devlet yaraları saracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Sabotaj şüphesi bizi de rahatsız ediyor. Bu konuyu da araştırıyoruz" diyen Erdoğan, "Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza 1 yıl içinde yeni konutlar inşa edip teslim edeceğiz. Yanan ve hasar gören evlere de kira yardımı yapılacak" dedi. Afet bölgesinde vergilerin ve SGK primlerinin erteleneceğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz esnaf kredisi verileceğini de kaydetti.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yangından etkilenen tüm alanlar afet bölgesi ilan edildi. Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon TL ödenek gönderildi. Afet bölgesinde vergiler de ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredi ödemeleri ve faizsiz esnaf kredisi verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak ve bir yıl içerisinde tamamlanacak. Hedef bir yıl içerisinde yanan evleri yeniden yapmak.

"Manavgat'ta 16 mahalle zarar gördü"

Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Yanan ve hasar gören evlere de kira yardımı yapılacak.

Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir. Manavgat'ta ilk tespitlere göre de 16 mahalle yangından zarar gördü. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan telef oldu.

"Yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz"

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine de elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür. Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur.

Anayasamızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla da kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan her yeri fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak görevimizdir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız.

"Sıkıntının temeli THK'nın filoyu yenileyememesi"

Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi de THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

"Sabotaj şüphesi bizi de rahatsız ediyor"

Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Öte yandan sabotaj şüphesi bizi de rahatsız ediyor. Bu konuyu da araştırıyoruz."