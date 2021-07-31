3’ü polise sığındı

Hüseyin ÇİÇEK

Avrupa topraklarına gideceklerini umarak Türkiye’nin Mersin ilinden yola çıkan 12 mültecinin umutları Gazimağusa’nın Güvercinlik köyünde son buldu. Tekne ile insan tacirleri tarafından KKTC’ye getirilen, Güney Kıbrıs yerine Gazimağusa’ya bırakılan 12 mülteciden 9’u kayıplara karışırken, ortada kalan 3 Suriyeli köy halkına sığındı.

Güvercinlik köy meydanına giden mülteciler, bölge sakinlerinden polise gitmek istediklerini söyleyerek, yardım istedi. Aç ve susuz olan mültecilere köy halkı yiyecek-içecek temin ederken, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi köye gelerek, mültecileri aldı. İfadesi alınan mülteciler daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Mülteciler PCR testi yapıldıktan sonra karantinaya alınırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çaresiz kalınca polise sığındılar

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; önceki gece saat 01.00 sıralarında tekne ile Mersin’den alınan mülteciler, Gazimağusa bölgesinden liman olmayan kıyıdan KKTC’ ye sokuldu.

Kıbrıs adasına gelmek için Kişi başı 3 bin dolar veren mülteciler, Güney Kıbrıs’a gideceklerini umarak karaya çıktı ancak insan tacirleri onları ortada bırakarak, kayıplara karıştı. 12 mülteciden 9’u güneye gitmek için başka yol arayışına girerken, 3’ü yürüyerek Güvercinlik köyünde gitti. Bir süre gizlenen mülteciler aç ve susuz kalınca dün gece saat 22.30 sıralarında köy meydanına indi.

Köy halkı sahip çıktı

Köy halkından yardım isteyen mülteciler, polis gitmek istediklerini anlattı. Güvercinlik sakinleri, mültecilere yiyecek-içecek temin ederken, polisi arayıp haber verdi.

Bir süre köy meydanında bekleyen mülteciler, ÇÖŞ ekipleri tarafından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan mülteciler, asıl amaçlarının Rum tarafında gitmek olduğunu söyledi. Mülteciler, kendilerini getiren şahısların Gazimağusa’nın Rum kesimi olduğunu söylediklerini anlattı. Bir süre sonra güneyde olmadıklarını anladıklarını ifade eden mülteciler, diğer arkadaşlarının Rum kesimine gitmek için başka yollar denemeye karar verdiklerini, kendilerinin de bir süre gizlendiklerini söyledi.

İfadesi alınan mülteciler daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Mülteciler PCR testi yapıldıktan sonra karantinaya alınırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.