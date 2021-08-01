Kıbrıs Türkü’nün büyük bayramı 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de bugün saat 07.00’de, başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek.

Kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunulacak. Bu çerçevede, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Tatar: 450 yıldır bu topraklarda varız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Değil 450 yıl, aradan binlerce yıl geçse de Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak, bayraklarımız gönderden inmeyecek, ezan sesi susmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında; “devletten ve egemenlikten vazgeçilemeyeceğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’nci kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı tarihimizden ve mücadelemizden aldığımız güçle bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

1 Ağustos tarihi vatan bildiğimiz bu topraklarda, hala daha devam etmekte olan mücadelemizde çok önemli bir yere sahip olurken, mücadele ruhumuzun da dayanak noktasıdır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın, Türkler tarafından 1 Ağustos 1571 tarihinde 80 bin şehit verilerek fethedilirken, Venedik idaresinde zulüm ve baslı altında yaşayanlara adalet ve huzur getirildiğini, atalarının da Anadolu’dan getirilerek bu topraklara yerleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisinin, İngiliz Sömürge İdaresi’nin ilk günlerinden başlayan “Enosis kavgasının” İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha da yoğunlaşırken, EOKA terör örgütünün 1 Nisan 1955 tarihinde kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılar başladığını kaydetti.

Barış Harekatı sonrasında 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmasına müteakip, 1 Ağustos 1976 tarihinde TMT’nin temelleri üzerinde Güvenlik Kuvvetlerinin kurulduğunu ifade eden Tatar, “Bugün çağdaş, düzenli ve güçlü bir ordu haline gelen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte halkımızın en büyük koruyucusu ve teminatıdır” dedi.

Saner: Önem taşıyan bir tarih

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, 1 Ağustos’un, Kıbrıs’taki Türk varlığı, güvenliği ve egemenliği açısından büyük önem taşıyan bir tarih olduğunu vurguladı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 63’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saner, mesajında şunları kaydetti:

“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı, güvenliği ve egemenliği açısından büyük önem taşıyan bir tarihtir.

1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi ile o zaman da kaynayan bir kazan halinde olan Ortadoğu’da Haçlı seferleri durdu, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Dünyası yüzyıllar sürecek olan rahat bir nefes alma fırsatını buldu.

Kıbrıs’ın fethi ile Ada’da Türk varlığı başladı ve yüzyıllar boyunca bu topraklarda karşılıklı anlayış, adalet hüküm sürdü, Ortodoks Rumlar hiç yaşamadıkları gelişmeleri yaşadı.

Kıbrıs’ın 1878’de Osmanlı elinden çıkarak İngilizlerin yönetimine geçmesi İngilizlerin Ortadoğu’ya hakim, stratejik bir Ada’nın ele geçirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun geriletilmesi, Rusların sıcak sulara inişinin engellenmesi hedeflerinin bir sonucudur.

Kıbrıs Türk Halkı 1878’den itibaren zor günler yaşamaya başladı ancak hiç bir zaman benliğini, özgürlük istencini yitirmedi, Rumların Ada’nın Yunan hegemonyasına sokulması çabaları karşısında boyun eğmedi.”

Ersan Saner, bu duygu ve düşüncelerle dünden bugüne bu topraklardaki Türk varlığı, özgürlüğü, güvenliği için mücadele ederken canlarını kaybeden tüm şahitleri rahmet, gazileri şükranla andı ve halkın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Oğuz: Güçlü bir tarih

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos’un Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih olduğunu belirtti.

Dursun Oğuz ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih.

Kıbrıs’ın fethinin 450’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Çavuşoğlu: Huzur içinde yaşıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Halkımız büyük bedeller ödeyip, onurlu bir mücadele sergileyerek bugün sahip olduğu kendi egemen devlet çatısı altında geçmişinden gurur duyarak, geleceğe güvenle bakmakta, adada huzur içinde yaşamaktadır. Halkımızın bugünlere gelmesini sağlayan, varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile anarım. Ayrıca desteğiyle her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına da teşekkürlerimi sunarım.”

Üstel: Coşkuyla kutluyoruz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk tarihinde Kıbrıs Türk halkı için her biri ayrı önem taşıyan üç yıl dönümünü aynı günde kutladığımız, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı idrak etmenin heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle halkımızın bayramını kutlar, canlarını feda eden, bizleri bu günlere ulaştıranları rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anar, Anavatan Türkiye'ye ,Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. "



Kimler mesaj yayınladı?

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Yükseköğrenim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar birer mesaj yayınladı.

