Önümüzdeki 5 yılı anlattı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte 2025 seçim bildirgesini açıkladı ve seçim lansmanını yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Şimdi geleceğe bakma zamanı” diyerek, “Önümüzdeki beş yıl, KKTC’nin kalkınma hamlesini hızlandıracağı, halkımızın refahını yükselteceği, dünyada sesinin daha gür duyurabileceği bir dönem olacaktır.” vurgusu yaptı.

Tatar, “Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönemin adı Atak Diplomasidir. 20 Ekim sabahından itibaren Kıbrıs Türk halkı için her alanda ‘Atak Diplomasiye’ geçiyoruz” dedi.

Yoğun katılım oldu

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Vizyon: Atak Diplomasi” lansmanı Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Program, açık hava etkinlikleri ile başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin yapıldığı alana eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi. Etkinliğe; Sağduyu Mutabakatı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Patisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldı. Şehitler huzurunda yapılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinlikte, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer de yer aldı. Etkinlikte, yerli ve Türkiye’den ekipler halk dansları gösterisi sundu, Türkiye’nin ses sanatçılarından Yavuz Bingöl sahne aldı.

Şimdi geleceğe bakma zamanı

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şimdi geleceğe bakma zamanı” diyerek, “Önümüzdeki beş yıl, KKTC’nin kalkınma hamlesini hızlandıracağı, halkımızın refahını yükselteceği, dünyada sesinin daha gür duyurabileceği bir dönem olacaktır” vurgusu yaptı ve şöyle devam etti:

“Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır.

Bu dönemin adı Atak Diplomasidir.

Atak Diplomasi, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının iradesini ciddiyetle dikkate alan bir anlayıştır. Başkalarının belirlediği dikte edilmiş sınırlara sıkışmadan, kendi yolunu açan, stratejik çıkarlarını merkeze koyan bir vizyonun açılımıdır. İttifaklarımızı çoğaltan, küresel ve bölgesel fırsatları halkımızın yararına dönüştüren cesaretli bir duruşu ifade etmektedir.”

Yeni dönemde yapacaklarını anlattı

Tatar, bunun için yeni dönemde belli başlı alanlarda yapacaklarını da anlattı.

Ulaşım

Tatar, 425 bini aşan araç sayısına dikkat çekerek ulaşım altyapısında dönüşüm sözü verdi. Lefkoşa–Ercan yolu, Girne Dağ yolu ve İskele-Boğaz hattı projelerinin öncelikli olduğunu açıkladı.

Sağlık

Yeni hastaneler ve sağlık merkezleri inşa edileceğini belirten Tatar, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ikinci aşamasının başlayacağını, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yenileneceğini söyledi. Genel Sağlık Sigortasının çıkarılacağını, Türkiye’deki devlet hastanelerinden KKTC vatandaşlarının ücretsiz hizmet alabilmesi için protokol imzalanacağını duyurdu.

Eğitim

Her belediye sınırında yeni okul yapılacağını, deprem riski taşıyan devlet okullarının güçlendirileceğini açıkladı.

Enerji

Türkiye ile elektrik bağlantısının hayata geçirileceğini, yeni santral yatırımlarıyla enerji arz güvenliği sağlanacağını söyledi. Daha ucuz ve sürdürülebilir enerji hizmeti hedeflendi.

Teknoloji

Fiber optik altyapının hızla tamamlanacağını, her eve ve kuruma yüksek hızlı internet sağlanacağını belirtti. Mobil hatlarda 5G teknolojisinin uygulanacağını açıkladı.

Ekonomi

“Kardeş Pazarlar Ağı” ile KKTC ürünlerinin Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine pazarlanacağını ifade etti. Yatırım Ofisi kurulacağını, yerli tedarikçilerin oranının artırılacağını söyledi.

Turizm

Sağlık turizmi hattı kurulacağını, İngiltere dışındaki ülkelere ve TDT ülkelerine uçuşların artırılacağını açıkladı. Girne ve Gazimağusa limanlarının uluslararası cruise ağına entegre edileceğini söyledi.

Tarım

Çiftçilerin, üreticilerin ve hayvancıların destekleneceğini, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

Kültür ve Sanat

Yeni Cumhuriyet Parkı içinde yapımı süren Milli Kütüphane’nin önümüzdeki yıl hizmete açılacağını duyurdu.

Kapalı Maraş

Kapalı Maraş’ın ikinci aşamada belirli sınırlar içinde halkın ve ziyaretçilerin kullanımına açılacağını söyledi.

Tatar, “Halkın adamıyım halkın içinden biriyim yine halkın desteğiyle sandıktan zaferle çıkacağıma inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025, 09:47