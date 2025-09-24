Ekipler işbaşında

Polis Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 15 Eylül 2025’te başlatılan “Güvenli Okul Projesi” kapsamında denetimler sürüyor. Proje, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde huzurlu bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

Bu çerçevede Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri 22 Eylül’de kentte denetim gerçekleştirdi. Denetimde bir işletmenin 18 yaşından küçüklere tütün ürünü sattığı belirlendi. İşyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Proje kapsamında polis ekipleri okul çevrelerinde devriye görevlerini artırıyor, trafik akışını düzenliyor ve öğrenci taşımacılığı yapan araçları denetliyor. Ayrıca büfe ve marketlerde yapılan kontrollerle 18 yaş altına tütün ürünü satışı engellenmeye çalışılıyor. Drone destekli gözetim uygulamalarıyla okul çevre-sinde riskli durumların önlenmesi hedefleniyor.

Bunun yanında öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik farkındalık seminerleri düzenleniyor. Trafik gü-venliği, madde bağımlılığı, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Okullarda riskli bir durum tespit edildiğinde polis ile hızlı iletişim kurulmasını sağlayacak bir dijital sistemin de devreye alınması planlanıyor.

Polis; Güvenli Okul Projesi’nin kesintisiz devam edeceğini ve öğrenci güvenliği için denetimlerin sıklaş-tırılacağını açıkladı.