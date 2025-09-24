Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Bölgesi’nde dün gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından tasarrufunda bir gram uyuşturucu bulunan Zanlı H.B. dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Barış Kaya, 19 Eylül’de, İskele’de gerçekleşen huzur operasyonu sırasında, zanlı H.B.’nin kullanımında bulunan aracın, Bahçeler çemberi üzerinde durdurulduğunu ve zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan arama sonucunda bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

