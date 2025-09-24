Kırık şişeyle saldırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, dün sabaha karşı iki genç arasında çıkan kavga poliste son buldu. Çıkan kavga esnasında 20 yaşındaki B.M.(E), G.Ö.’ye (21) kırık soda şişesiyle saldırdı. Kırık cam şişesini G.Ö.’nün boynunun arka kısmına vurmak suretiyle yaralayan zanlı, tutuklandı. G.Ö. ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Coşkun; 23 Eylül’de, saat 02.30 sıralarında, zanlı B.M.’nin, G.Ö. isimli müştekiyle kavga ettiğini ve kavga esnasında eline geçirdiği kırık soda şişesiyle adı edilenin başına vurarak 4 santimlik kesi oluşturduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

