‘Bir cahillik yaptım’

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Demirhan’da düzenlediği “Hayalet Zırhı Operasyonu”nda yakalanan 34 yaşındaki tetikçi O.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda tabanca, şarjör ve mermilerle birlikte yakalanan ve KKTC’ye bir iş insanını vurmak amacıyla geldiği ortaya çıkan zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada cahillik ettiğini söyledi.

Mahkemede detayları aktaran polis, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10.40 sıralarında Demirhan’da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda harekete geçildiğini söyledi.

Polis, ihbar üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlının üzerinde yapılan sırt çantası içerisinde bir adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca ile içerisinde takılı 7.65 mm çapında 7 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa Adli Şube Amirliği’ne götürülerek sorgulandığını, ifadesinde İstanbul’dan KKTC’ye bir iş insanını vurmak amacıyla geldiğini itiraf ettiğini dile getirdi. Polis memuru; ayrıca, zanlının tabancanın bulunduğu yerin konumu ile saklandığı yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini, bu konumu takip ederek silahı temin ettiğini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silahın Kriminalistik Şube Amirliğine incelenmek üzere gönderildiğini kaydetti. Polis, yine 3 günde birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak başka ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. 2025 yılında Türkiye’den adam öldürme veya yaralama için gönderilen şahıs sayısının bu meseleyle birlikte 7’ye çıktığını kaydeden polis, zanlının cep telefonun da inceleneceğini söyledi. Polis memuru; soruşturma amaçlı zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, tüm isimleri “Bildiklerimi anlattım, polise isimler verdim. Bir cahillik ettim, buraya geldim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.



Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025, 09:49