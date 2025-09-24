Baygınlık geçirdi

Lefkoşa’da çalıştığı özel bir hastanede hastaların yatırdığı paraları çaldığı iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki K.Ö., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Bir hastanın ödemiş olduğu 140 bin liranın 10 binini çaldığı belirtilen zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verildi. Duruşmanın ardından zanlı baygınlık geçirerek, hastaneye kaldırıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da özel bir hastanede veznedar olarak görev yaptığı sırada, bir hastanın tedavi karşılığı ödediği 140 bin liranın 100 binini kredi kartı üzerinden tahsil edilmiş gibi gösterdiğini söyledi.

Polis, zanlının şirkete kredi kartı ile ödeme yapıldığına dair bilgi verdiğini ancak direktör tarafından yapılan kontrolde meblağın şirket hesabına geçmediğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 19 Eylül’de tutuklandığını belirtti.

Yapılan soruşturmada paranın nakit olarak alınıp zanlının tasarrufuna geçirildiğinin belirlendiğini kaydeden polis, K.Ö.’nün, “Ben 2,5 -3 yıldır ödenen miktarları nakit olarak alırım ve kredi kartından çekmiş gibi gösteririm. Bu parayı da kendim alırım” şeklinde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.



Bir milyon 700 liralık iptal söz konusu

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, yapılan araştırmada 129’u zanlının şahsi banka kartlarıyla yapılmış 142 iptal işlemi olduğunu, yapılan bir milyon 700 bin TL tutarındaki iptallerle ilgili bankalardan soruşturma yapacaklarını açıkladı. Polis, zanlının hastanedeki çalışma odasında, evinde ve aracında yapılan aramada iki adet banka kartı, 16 bin 500 TL, 220 Sterlin, 200 dolar bulunduğunu açıkladı. Polis, hastanenin kamera kayıtlarının görüntü ve ses kaydı aldığını, zanlıyla ilgili kayıtlarda suçu işlediğine dair kanıtlar olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve kamera kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Duruşmanın ardından salondan çıkan zanlı aniden fenalık geçirdi. Zanlı mahkemeye gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.