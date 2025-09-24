Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı ko-nuşmada Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununa ilişkin net mesajlar verdi.



Türkiye’yi dışlayan projelerin başarısızlığa mahkûm olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk tarafının hak ve yetkilerine işaret ederek uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma çağrı-sını yineledi.

Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs adasının batısında hak ve yetkilere sahip olduğunu, Kıbrıs Türk halkının ise adanın etrafındaki alanlarda meşru hakları bulunduğunu belirterek, “Daha önce önerdiğimiz Doğu Akdeniz Konferansı, ortak bir zemin bulunmasına katkı sağlayacaktır” dedi.



Kıbrıs meselesinde bugüne kadar birçok çözüm girişimi denendiğini ancak Rum tarafının katı tutumu nedeniyle sonuç alınamadığını dile getiren Erdoğan, “Ada üzerinde iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türkleri adanın eşit sahipleridir, azınlık olmayı kabul etmeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.



Uluslararası topluma seslenen Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yarım asırdır haksız ve insanlık dışı izolas-yonlara maruz bırakıldığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz üç BM Genel Kurulu’nda tekrarladığım çağrımı yineliyorum. Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis et-meye davet ediyorum” dedi.



Erdoğan, “Adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Türkler ada üzerinde eşit ortağıdır, azınlık olmayacaktır. Uluslararası topluma bir kez daha çağrım; KKTC’yi tanıyın ve siyasi, ekonomik ilişkiler kurun. 50 yılı aşkın süredir uygulanan izolasyon artık sona ermelidir.”

Erdoğan, KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji ve hak arayışlarında dışlanamayacağını belirtti ve daha önce önerdiği “Doğu Akdeniz Konferansı”na atıfta bulundu.