Görüş alışverişi yapıldı

Entegre Teknolojik Araçlar Yardımıyla Toplum Temelli Orman Yangını Yönetimi Projesi’nin ilk çalıştayı düzenlendi.

Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen projenin ilk çalıştayı, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İtfaiye Birimi personeli ve Doğal Afet Arama Kurtarma, Kıbrıs Arama Kurtarma ve Kıbrıs Türk Arama Kurtarma gönüllü dernek üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, toplumsal aktörlerin orman yangınlarına daha iyi şekilde entegre olabilmesinin ve ülkenin orman hazinesinin mümkün olan en yüksek seviyede korunabilmesinin en önemli hedeflerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu çalıştay ile birlikte bir orman yangınında faaliyet gösteren tüm unsurların katılımı gerçekleşirken bilgi, fikir ve görüş alışverişi sağlanarak geliştirilmeye başlanan yazılım ve telefon aplikasyonuna bütünlükçü bir katkı sağlanmış oldu.” denildi.

