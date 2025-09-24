Adaylara açık mesaj

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili propaganda sürecinin başlaması nedeniyle görüşlerini açıklayan vatandaşlar, Kıbrıs Türk halkı açısından en önemli konunun güvenlik olduğunu söyledi. Vatandaşlar “Seçimlerde kim kazanırsa kazansın, Kıbrıs Türk halkının güvenliği her şeyin önünde gelir” dedi.

Vatandaşların bir kısmı yeni süreçte çözümün gerçekleşmesi için müzakerelerin başlamasını önerirken, bir kısmı “Geçmiş 51 yılda olduğu gibi bundan sonra da çözüm olacağına inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Hasan Türüközü

“Cumhurbaşkanı adaylarından her şeyden önce başka bir yere bağlı kalmadan Kıbrıs Türkü’nün arzu ettiği yönetimi sağlamasını beklerim. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun kim kazanırsa kazansın, Kıbrıs sorununu etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben Kıbrıs sorunu konusunda beklentim Kıbrıs Türk devletinin var olması ve bir federasyon olmasıdır.”

Turan Özakıncı

“Cumhurbaşkanı adaylarından beklentimiz çok. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin Kıbrıs sorunu konusunda bir anlaşma sağlaması en önemli görevidir. Bu yapılacak seçimlerin sonucu Kıbrıs sorununu elbette ki etkileyecektir. Kıbrıs sorunu ile ilgili beklentim Kıbrıs’ta yaşayan iki halkın da mutlu ve refah içinde yaşamasıdır. Muhakkak bir çözüm olmasını bekliyoruz.”

Özdemir Soykıray

“Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbir beklentim yoktur. Gelen de giden de aynıdır. Bu seçimlerin Kıbrıs sorununu etkileyeceğini düşünmüyorum çünkü aynı şahıslar aynı görüşmeler olacak. Kıbrıs sorunu ile ilgili beklentim yoktur. Böyle geldi, böyle gidecektir.”

Hüseyin Yazıcı

“Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili propaganda süreci başladı. Adaylardan beklentimiz pek yok anlaşma olacağını düşünmüyorum. Kaç tane Cumhurbaşkanı geldi geçti, hangisi çözüm sağlayabildi ki? O yüzden pek bir beklentimiz yoktur.”

Ömer Şimşek

“Cumhurbaşkanı adaylarından beklentimiz ülkeye ve ülke insanına hayırlı olmasıdır. Beklentimiz önümüzü görebilmemizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında seçilecek kim olursa olsun Kıbrıs sorununu etkileyecektir. Benim arzum Kıbrıs sorununun çözülmesidir. Kıbrıs sorunu için güvenliğimizin sağlandığı bir anlaşma olsun da; federasyon da olur iki devletli çözüm de olur. Benim önceliğim güvenliğimizdir.”

Erol Ordalı

“Adaylardan beklentim söylediklerinin arkasında durmasıdır. Bir şey vadediyorlarsa seçildikten sonra vaatlerini yerine getirmeleridir. Ülkede her taraf yangın yeri o nedenle gelecek olan kişinin köklü çözümler üretmesi gerekiyor. Seçim sonuçlarının Kıbrıs sorununu etkileyeceğini de düşünmüyorum. Bizim bütün politikamız Türkiye iledir. Türkiye’den ayrı düşmek intihar demektir. Kıbrıs sorunu konusunda beklentim savaşın olmaması ve bir an önce bir çözümün sağlanmasıdır.”

Hasan Ataçlı

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan beklentimiz Kıbrıs sorununu birebir Rum tarafı ile masada oturup müzakere etmesidir. Görüşmelerden kaçarak bir yere varamayız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun Kıbrıs sorununu etkileyip etkilemeyeceğini kimin seçileceğine bağlı görüyorum. Diğer yandan halkın duruşu ve anavatanın tutumuna bağlıdır. Ben Kıbrıs sorununun kalıcı bir çözüme ulaşmasını istiyorum çünkü hem Kıbrıslılar hem de Türkiye için bu sorunun çözülmesidir.”

Mesut Büyükakşeker

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri için propaganda süreci başladı ve adaylardan beklentim seçilecek olanın iş yapmasıdır. İş yapacağına inandığım bir kişi var ve sandıktan da onun çıkacağına inanıyorum. Bunca sene UBP’ye oy verdim ancak bundan sonra vermem Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Tufan Erhürman’a oy vereceğim. Ben sadece iyi yönetilmek istiyorum. Seçimlerin sonunda kim gelirse gelsin Kıbrıs sorununu çok etkileyeceğini düşünmüyorum.”

Ali Halil

“Bana iş, arsa veya para teklif etseler de bu teklifi yapan adaya oyumu vermem. Bu haksızlıktır. Ben bir şey beklemeksizin iş yapacak olan kişiye oyumu veririm. Ben henüz netleşmedim ancak bu ülkeyi iyi yöneteceğine inandığım kişiye ve halkı düşünecek kişiye oyumu vereceğim. Mevcut adaylar dışında birilerinin daha aday olmasını istemezdim.”

Mustafa Bolu

“Bana iş, arsa veya para teklifi olması halinde değil; birine oy vermek, adanın yarısını bana verseler artık kimseye oy vermem. Diyorlar ki şimdiki seçim bizi kaosa sürükleyecekmiş. Biz 75’ten beri kaosun içindeyiz. Benim sandığa gitme düşüncem yok. Ben bu seçimde hiç aday olmamış yeni bir kan olmasını isterdim.”

Kazım Türker

“Bana iş, arsa, para gibi teklif gelirse gidip de o teklifi yapan adaya kesinlikle oy vermem; çünkü bu çok çirkin bir durumdur. Gönlüm iyi çalışacak ve halk için çalışacağına inandığım bir adaya oyumu veririm. Ben bu seçimde genç ve eğitimi uygun kişilerin de Cumhurbaşkanı adayı olmasını beklerdim.”

Elif Çelik

“Seçim propagandaları başladı. Bana iş, para veya arsa teklif etseler de o teklifi yapan adaya oy vermezdim. Genel olarak zaten ülkede bir torpil var ve en başta bu ülkeye liyakat gelmesi lazım. Sahte diplomalarla insanlar dairelerde iyi maaşlara iyi mevkilerde çalışacak; dünya kadar diplomalı gencimiz de işsiz sokaklarda dolaşacak. Şu anda mevcut adaylar içerisinde gönlümde yatan bir aday var ve günü geldiğinde oyumu o yönde kullanacağım.”

Ertuğrul Karakayış

“Seçim propaganda süreci başladı ve bana bu süreçte iş, para veya arsa teklifi yapan bir adaya gidip de kesinlikle oy vermem. Benim belli bir siyasi görüşüm vardır ve oyumu o doğrultuda kullanıyorum. Ben adayımı belirledim.”

Halit Kiriş

“Seçimlerde birisi bana gelip de iş, arsa veya para teklifi yapsalar da öyle adaya gidip oy vermem. Bu çok yanlış bir durumdur. Benim gördüğüm kadarıyla CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu işi götürecektir. Gönlümde olan çok daha fazla adayın çıkmasıydı ki seçim hakkımız daha fazla olsun.”

Necla Kıraç

“Seçim propaganda süreci başladı ve bana bu süreçte para, iş veya arsa teklifi yapan bir aday çıkarsa kesinlikle ona gidip oy vermem. Ben bu ülke için çalışacak ve eşit davranacağına inandığım adaya oy vereceğim. Daha önce siyasette olmayan insanların da aday olmasını isterdim. Yenilik her zaman iyidir.”