Organize işler Bangladeş

Yurt dışında hazırlattıkları sahte Bangladeş sürüş ehliyetlerini ülkeye getirdikten sonra KKTC ehliyetine çeviren M.R., M.D.S.I.’nin ardından şoför okulu sahibi B.D.P. de tutuklandı.

Girne’de meydana gelen “resmi sahte belge düzenleme, resmi sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan M.R., M.D.S.I. ve B.D.P., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların 2025 yılı Ekim ayı ile 2026 Nisan ayı arasında organize şekilde hareket ederek, KKTC’de yaşayan ve herhangi bir sürüş ehliyeti bulunmayan yaklaşık 20 Bangladeş uyruklu şahıs adına yurt dışında sahte Bangladeş sürüş ehliyeti hazırlattıklarını söyledi.

Polis, sahte ehliyetlerin daha sonra kargo ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler aracılığıyla KKTC’ye getirildiğini belirtti. Polis memuru; zanlıların bu sahte ehliyetleri, KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi amacıyla Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okulu aracılığıyla Girne Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunduklarını kaydetti.

Polis, zanlıların sahte Bangladeş ehliyetlerin dairede mühürlenmesini sağladıktan sonra ise KKTC sürüş ehliyetine çevirdiklerini ifade etti. Polis, yapılan işlemler karşılığında Bangladeş uyruklu kişilerden toplam 48 bin TL ile 695 Amerikan Doları para temin edildiğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın 25 Mayıs tarihinde alınan bir bilgi üzerine başlatıldığını söyledi. İlk etapta M.R. ile M.D.S.I.’nin tutuklandığını belirten polis, aynı gün M.R.’nin ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada S.R.O. adına düzenlenmiş bir Kuveyt sürüş ehliyetinin bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken çok sayıda belge bulunduğunu, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirtti. Polis ayrıca; sahte ehliyetlerin hazırlanma süreci, KKTC’ye nasıl getirildiği ve işlemlerde başka kişilerin bulunup bulunmadığı yönündeki araştırmaların sürdüğünü kaydederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

