Ortaklar kararlı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisini" görüşmek üzere bugün yeni yasama yılının ilk olağanüstü toplantısını yapacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çağrısıyla saat 11.00’de toplanacak Genel Kurul’da, Cumhuriyet Mec-lisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edilerek, Genel Ku-rul’a sevk edilen “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” görüşülecek.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Cumhuriyet Meclisi’nden aldığı bilgiye göre; Genel Kurul'un karar önerisinin genel, ikinci ve üçüncü görüşmesini bugün tamamlayıp aynı gün oylaması öngörülüyor.

UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından sunulan “Kıbrıs So-rununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” için Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde iki toplantı yapılmıştı.

Olağanüstü birleşimde, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu da okunacak.

Öztürkler: İki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Biz her platformda iki devletli çözümü, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü savunduk, savunmaya devam edeceğiz.” dedi ve KKTC’nin yaşama-sı, egemenliğin korunması ve bayrak ile toprağa sahip çıkmanın her beyanatında yer aldığını vurguladı.

Öztürkler, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Meclis Başkanı Öztürkler, TBMM’de yaklaşık bir yıl önce alınan iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kararına benzer bir karar önerisinin geçen hafta UBP, YDP, DP ve bir bağımsız milletvekili olmak üzere 29 milletvekili tarafından sunulduğunu anımsattı.

İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi’nin Genel Kurul’un gündeminde olacağını kaydeden Öz-türkler, saat 11.00’de olağanüstü toplantı çağrısı yapıldığını belirtti.

Öztürkler, TMT’nin 1960’tan 1974’e kadar üstlendiği kritik görevleri hatırlatarak, Mehmetçik ile Mü-cahit’in buluşmasında oynadığı rolü vurguladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar ise “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Öne-risi”nin yarın geçmesini beklediklerini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025, 00:37