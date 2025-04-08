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Ortam gerildi

Hükümet; liselerde kıyafeti serbest bırakma yönünde adım atarken, öğretmen sendikaları bugün ana muhalefet CTP’nin de katılacağı bir protesto eylemi düzenliyor

Ortam gerildi
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Türbanlı kız öğrencinin Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’na alınmaması sonrasında başlayan siyasi gerilim giderek tırmanıyor. Bakanlar Kurulu, lise birinci sınıftan itibaren kıyafeti serbest bırakma yönünde karar alırken, ortaokulda okuyanlar için de ergenlik raporuna bağlı serbestlik kararı üretti. Hükümet bu kararla; sadece liselerde değil, ortaokullarda türbanın serbest bırakılmasının yolunu açmış oldu.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ise iktidar partilerine ‘Disiplin Tüzüğüyle oynamayın’ çağrısı yaptı. Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, öğretmenlerin veya öğrencilerin hedef gösterilmemesi istendi. CTP, öğretmen örgütlerinin bugün gerçekleştireceği eyleme destek verileceğini de açıkladı. 
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümete "Disiplin Tüzüğü’yle yeniden oynamaya kalkmayın" çağrısında bulundu.
CTP, konuyla ilgili açıklamasında, hükümetin tamamen "tepeden inmeci" bir anlayışla Disiplin Tüzüğü’nü değiştirmesiyle başlayan eğitimdeki tartışmalar ve yaratılan suni gündemin, toplumu fazlasıyla huzursuz edip endişelendirdiğine işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitim hakkının böylesi yapay kriz ve dayatmalarla ellerinden alınmasına; okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin huzursuz edilmesine, hedef gösterilmesine var gücümüzle karşı durmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

Tüzükle oynamayın
CTP olarak ilk andan itibaren konuya soğukkanlı yaklaşılması ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğine dikkat çektiklerinin belirtildiği açıklamada, söz konusu olanın eğitim ve çocuklar olduğu ifade edildi.
“Hükümetin toplumsal itirazlar üzerine tüzük değişikliğini geri çekmesi olması gerekendi. Ne var ki Eğitim Bakanlığı, on yıllardır var olan uygulama yerine dayatmacı bir anlayışı tercih etmiş ve konu kapanacağı yerde yeniden alevlenmiştir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, CTP olarak baştan itibaren sorunu çözmeye odaklı, çatışmayı önleyici, çocukları koruyan bir hassasiyetle davrandıkları ve böyle davranmaya da devam edecekleri belirtildi.
Açıklamada, “Bu noktada başta Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere hükümeti uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Sakın ola tüzükle yeniden oynamaya kalkışmayın.” denildi.
CTP, öğretmen sendikalarının bugün yapacağı protesto eyleminde de sokakta ve halkla kol kola olacağını belirtti.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025, 09:48
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Başbakan değil o, Tayibe Bakandır o.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Bakanlar kurulu tertiplenmiş, Erdoğana Biat Kuruluna dönmüş.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Cehalet yarat kolay yönet ERDOGAN YÖNTEMİ. UBP bu olamaz. UBP seçmeni bu tür sosyal yaşam kalıplarını ilk reddeden olmalı. UBP lâyık moderin olanlar ve biatcılar diye 2'ye bölünmeli.

X
X @Doğru Söz - 3 saat Önce

Geç olmadan...

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce

Kılık kıyafetin serbest bırakılması, başlangıçta özgürlükçü bir düşünce gibi görünmesine rağmen, uzun vadede toplumsal ve sınıfsal ayrışmaya neden olabilir. Her okuldaki bütün öğrencilerin, öğrenci olduklarının, dışarıdan bakan birinin gözüyle hemen anlasilabileceği, okulda kesinlikle giymek zorunda oldukları, okulun amblemi olan, tek tip bir kiyafet giymesi zorunlu olmalıdır. Hatta aynı kıyafet zorunlulugu okulda görevli, müdür, Md yrd, öğretmen, memur, mustahdem, şoför vb herkes için de olmalıdır. Okulun çevrili alanının dışında herkes istediğini giysin..! Biri başörtüsü der, karsisindaki mini etek.. Biri inancım der, öteki özgürlük der. Bu tartışma böyle sürer gider.. Hangi yuzyildayiz be gavvolem.. Tek çözüm, zorunlu tek tip kıyafet tır.. Böylece okullarda anlaşılır, kim öğretmen, kim öğrenci, kim hirpani ve kirli yırtık kotlu,sakallı.. Okulların yanından yürürken hep düşünürüm:kimdir be bu hirpani kılıklı adam, ne işi var öğrencilerin arasında diye.. Bir de bakarım öğretmenmis..

Doğru Söz
Doğru Söz @Tamer Karadeniz - 34 dakika Önce

Dünyanin neresinde öğretmen öğrenci ile aynı giyinir a şapşulli. Olmayan aklınla konuşma, aptal durumuna düşme.

Doğru Söz
Doğru Söz @Tamer Karadeniz - 36 dakika Önce

O .... çocuğu! Kuş beyninle öğretmenlere mi hakaret ediyorsun! Yavşak! Siktir git!

Doğru Söz
Doğru Söz - 26 dakika Önce

Siyasi, dinsel, tarikat aşiret cemaat, hatta artık takım vb. simgeleyen kıyafet, arma, amblem, vb. herşey okullarda yasak olmalı. Çünkü Türkiyelilerde demokrasi ve tolerans gelişmedi. Her şeyde ayrım ve kavgaya meyillilier. Bize da bulaştırıyorlar.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz @Doğru Söz - 2 dakika Önce

Buraya gerçek adını soyadını bile yazamayan Rum pici.. Sonunda Vretcali (Dağaşan) damarimi gabartacan.. Bu adada seni bulmam 24 saati bulmaz.. Tabi benden önce gisgirttigin TC kokenliler bulmaz isa..

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