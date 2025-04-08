Ortam gerildi

Türbanlı kız öğrencinin Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’na alınmaması sonrasında başlayan siyasi gerilim giderek tırmanıyor. Bakanlar Kurulu, lise birinci sınıftan itibaren kıyafeti serbest bırakma yönünde karar alırken, ortaokulda okuyanlar için de ergenlik raporuna bağlı serbestlik kararı üretti. Hükümet bu kararla; sadece liselerde değil, ortaokullarda türbanın serbest bırakılmasının yolunu açmış oldu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ise iktidar partilerine ‘Disiplin Tüzüğüyle oynamayın’ çağrısı yaptı. Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, öğretmenlerin veya öğrencilerin hedef gösterilmemesi istendi. CTP, öğretmen örgütlerinin bugün gerçekleştireceği eyleme destek verileceğini de açıkladı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümete "Disiplin Tüzüğü’yle yeniden oynamaya kalkmayın" çağrısında bulundu.

CTP, konuyla ilgili açıklamasında, hükümetin tamamen "tepeden inmeci" bir anlayışla Disiplin Tüzüğü’nü değiştirmesiyle başlayan eğitimdeki tartışmalar ve yaratılan suni gündemin, toplumu fazlasıyla huzursuz edip endişelendirdiğine işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitim hakkının böylesi yapay kriz ve dayatmalarla ellerinden alınmasına; okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin huzursuz edilmesine, hedef gösterilmesine var gücümüzle karşı durmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

Tüzükle oynamayın

CTP olarak ilk andan itibaren konuya soğukkanlı yaklaşılması ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğine dikkat çektiklerinin belirtildiği açıklamada, söz konusu olanın eğitim ve çocuklar olduğu ifade edildi.

“Hükümetin toplumsal itirazlar üzerine tüzük değişikliğini geri çekmesi olması gerekendi. Ne var ki Eğitim Bakanlığı, on yıllardır var olan uygulama yerine dayatmacı bir anlayışı tercih etmiş ve konu kapanacağı yerde yeniden alevlenmiştir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, CTP olarak baştan itibaren sorunu çözmeye odaklı, çatışmayı önleyici, çocukları koruyan bir hassasiyetle davrandıkları ve böyle davranmaya da devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Bu noktada başta Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere hükümeti uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Sakın ola tüzükle yeniden oynamaya kalkışmayın.” denildi.

CTP, öğretmen sendikalarının bugün yapacağı protesto eyleminde de sokakta ve halkla kol kola olacağını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025, 09:48