Koryürek tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 41 yaşındaki Korcan Koryürek, Pekinez cinsi köpeğini evin balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya atarak sol arka bacağının kırılıp, ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Sol arka bacağı kırılarak ağır yaralanan köpek tedavi altına alınırken, Korcan Koryürek polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 5 Nisan 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Korcan Koryürek, beslediği pekinez cinsi köpeği ikametgahının balkonundan aşağıya attı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen köpek, sol arka bacağının kırılması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan ileri soruşturmada, köpeği attan şahsın Korcan Koryürek olduğu tespit edilerek tutuklandı. Zanlı hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Dernekten yardım çağrısı

Öte yandan Altın Patiler Derneği, köpeğin operasyon geçireceğini bildirerek, 35 bin TL paraya ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Dernek köpeğin tedavisine katkı koymak isteyenlerin bağış yapabileceğini belirterek, banka hesap numarası açıklandı.



Dernek tarafından açıklanan IBAN numarası şu şekilde:

TR580006400000168070092200

Görkem Tatlıcıoğlu

İş Bankası.

Hayvana işkenceye hapis cezası

Bu arada 26 Mart 2025 tarihinde Hayvan Refahı Yasasında yapılan değişikliğin meclis onayını almasıyla caydırıcı cezalar uygulamaya girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce Ceza Yasasında tanımı bulunmayan birçok suç yasaya eklendi.

Buna göre; hayvana tecavüz, kaçırma, yaralama, zarar verme, terk etme ve tutsak etme gibi eylemler artık suç sayılıyor.

Hayvana işkence yapanlar 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak.

Sistematik ihmal nedeniyle hayvanın ölümüne sebep olanlar ise 2 yıla kadar hapis cezası alacak.

Bazı suçlarda ise önce para cezası, tekerrür halinde hapis uygulanacak.



Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025, 09:48