Herkesi korkuttu

Güzelyurt’ta dün öğleden sonra meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Kutlu Adalı Bulvarı üzerindeki berber salonuna daldı. Herkese korku yaşatan kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 14.00 sıralarında, Güzelyurt'da Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kuzey istikametine doğru geri geri seyreden Fadıl Alpun (E-78), yönetimindeki FV 342 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Yavuz Doğan (E-38) yönetimindeki SK 821 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile durmayarak yoluna devam eden FV 342 plakalı araç cadde üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının içerisine girdi.

Şans eseri yaralanan olmazken, hem araçta hem de berber dükkanında maddi hasar oluştu.

Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan Girne’de, dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre; 130 miligram alkollü içki tesiri altında olan Dahir Bazarov (E-37), yönetimindeki FF 525 plakalı araçla “tek yönlü yolda ters yönde” seyretmesi sonucu, o esnada Kenan Kirişoğlu (E-52) yönetimindeki KY 859 plakalı kamyonet araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FF 525 plakalı araç sürücüsü Dahir Bazarov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

