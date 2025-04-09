Mozart’ın başyapıtı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) Adana Kültür Yolu Festivali’nde yer aldı.

KKTCDOB’dan yapılan açıklamaya göre, iki kurum Mozart’ın Türk/Osmanlı yaşantı ve kültüründen ilhamla bestelediği başyapıtı Saraydan Kız Kaçırma operasını, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olarak sahneledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi salonunda sahnelenen opera binin üzerinde seyirci tarafından izlendi.



Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025, 09:55