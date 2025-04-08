Savunma hazır değil

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ve asistan Berk Özbek dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 12 Mayıs’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini değerlendirmek maksadıyla süre talebinde bulundu.

Sanık Özbek’in avukatı Hasan Yücelen de, tek dosyalarının olduğunu belirterek, bir dosyanın daha gelme ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Sanık Amir Shakerifard’in avukatı Talat Tanca ise müvekkilinin “suçunu kabul etme niyetinin” devam ettiğini belirtti. Sanık aleyhine bir dosyanın daha ortaya konacağını öğrendiklerini kaydeden Tanca, değerlendirme yapabilmek için süre talebinde bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Bu duruşmanın ardından Serdal Gündüz ile tutuksuz yargılanan Gazimağusa eski Polis Müdürü Barış Sel, birlikte duruşmaya çıktı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen bu dava da 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena, mahkemede hazır bulundu.

Toplam iki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 24 emare sunulmuş, sanık Sel, 20 davadan, Gündüz ise 14 davadan itham edilmişti.



