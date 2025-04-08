İlk defa suç işlemiş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir casinoda sahte 400 dolar tedavüle süren İsrailli Elad Vishnipolsky hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “sahte banknot tasarrufu, sahtelenmiş banknotu tedavüle sürme" suçlarından yargılanan sanık, 9 ay hapse mahkum edildi. Yargılanmak üzere 17 Ocak 2025 tarihinde cezaevine gönderilen sanık, cezasının bir kısmının peşin çekmiş oldu.

Kararı okuyan yargıç, olgulara değindi. Yargıç; sanığın 15 Ocak 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir casino içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 4 adet 100 dolarlık banknotu oyun oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Yargıç; aynı tarihte tutuklanan sanığın üzerinde bin 500 dolar daha sahte para bulunduğunu belirtti. Ağır ceza mahkemesi yargıcı; sanığın ifadesinde dolarları borcuna karşılık bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Sahte para suçlarının finansal yaşama zarar veren suçlar olduğunu belirten yargıç, son zamanlarda sahtekarlık suçlarında artış olduğunu ifade etti. Yargıç; kamuyu ilgilendiren suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç; sanığın ailesinden 8 kişiye bakmakla yükümlü olduğunu, kendisinin de kalp hastası olduğunu ifade etti.

Yargıç; sanığın adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, sabıkasız olduğunu belirterek; tüm bu olguların lehinde hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanığın pişman olduğunu, mahkemede özür dilediğini de kaydeden yargıç; oy birliği ile 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

