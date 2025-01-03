Paralar bulunamadı

Türkmenistanlı 4 kişiyi yakınlarına çalışma ön izni çıkaracağı vaadiyle kandırarak 11 bin 200 dolar alan Ayjemal Andaveliyeva dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlının 4 kişiden 11 bin 200 dolar aldığı açıklandı.

Paraların bulunamadığı belirtilirken, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede birçok farklı şahsa ait pasaport, kimlik ve vesikalık fotoğrafları tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Kuzey Kıbrıs’ta işçi statüsünde çalışma izniyle bulunan zanlının 2024 yılı Eylül-Kasım ayları arasında ‘sahte davranışla para temini’ suçunu işlediğini söyledi. Olguları aktaran polis, zanlının ön izin yapacağı vaadi ile V.Y.’den (E-26) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirip ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesiyle toplam 5 bin 200 dolar nakit para aldığını söyledi.

Türkmenleri kandırdı

Polis, zanlının M.B.’den de (E-30) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplan 2 bin dolar aldığını açıkladı. Polis, zanlının N.R.’den ise (K-35) Türkmenistan’da yaşayan bir akrabasına ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesiyle bin dolar nakit para aldığını açıkladı. Polis, 3 kişiden toplamda 8 bin 200 dolar alıp herhangi bir icraat yapmayarak sahte davranışla para temin eden zanlıyla ilgili şikayetin 24 Aralık 2024 tarihinde yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Aralık tarihinde tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, 26 Aralık tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden zanlının cep telefonunun incelenmesi amacıyla bilişim emri temin edildiğini söyledi.

Telefonu çalışma dairesi gibi

Zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede birçok farklı şahsa ait pasaport, kimlik fotoğrafı ve vesikalık fotoğraflar tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan soruşturmada bir kişinin daha Türkmenistan’daki 3 akrabasına ön izin çıkarması için 3 bin dolar verdiğini belirlediklerini söyledi.

Polis, ancak şahsa ulaşılamadığı için halen ifadesinin alınmadığını kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 60 bin TL nakit teminata yatırması ve 2 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emir verdi.

